Украинские военные ликвидировали более 30 оккупантов на Покровском направлении — Генштаб

$44.970.1251.120.06
ukenru
20:52 • 4608 просмотра
Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/2027Photo
19:25 • 11094 просмотра
В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву
18:47 • 11879 просмотра
В Киеве число пострадавших из-за атак рф возросло до 59Video
18:32 • 15000 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре
18:05 • 11887 просмотра
Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ
16:52 • 12284 просмотра
В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — ЗеленскийPhoto
16:20 • 11074 просмотра
россия ударила двумя авиабомбами по Сумам, среди раненых 15-летний пареньPhoto
25 сентября, 15:15 • 6934 просмотра
Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают
Эксклюзив
25 сентября, 14:44 • 19944 просмотра
После затяжной паузы суд продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex
25 сентября, 14:29 • 31440 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1м/с
82%
754мм
Популярные новости
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 22698 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo25 сентября, 14:09 • 18589 просмотра
В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших25 сентября, 15:12 • 17176 просмотра
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером16:07 • 9124 просмотра
57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября16:53 • 13740 просмотра
публикации
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре18:32 • 14991 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 31434 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 27788 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 24926 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 69999 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Билл Гейтс
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером16:07 • 9368 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo25 сентября, 14:09 • 18719 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 22822 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 36198 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 34126 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Financial Times
MIM-104 Patriot

Украинские военные ликвидировали более 30 оккупантов на Покровском направлении — Генштаб

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

С начала суток произошло 167 боестолкновений, враг нанес 56 авиаударов и применил 4346 дронов. На Покровском направлении уничтожены 36 оккупантов.

Украинские военные ликвидировали более 30 оккупантов на Покровском направлении — Генштаб
Фото иллюстративное

Всего с начала этих суток на фронте произошло 167 боевых столкновений. Украинские военнослужащие ликвидировали на Покровском направлении 36 оккупантов и пятерых — ранили, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4346 дронов-камикадзе и осуществил 1816 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили шесть атак противника; одно боестолкновение продолжается до сих пор. Оккупанты нанесли три авиационных удара с применением восьми КАБ и осуществили 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слободожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений возле Лимана, Синельниково, Чайковки и в сторону Кудиевки, Избицкого, Захаровки, Малого Бурлука, Путниково.

С начала суток на Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Ковшаровки.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Копанки и Новоселовка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили два вражеских штурма вблизи населенного пункта Кривая Лука и в направлении Николаевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов в районах Константиновки, Степановки, Новоселовки, Русиного Яра и Вольного; еще два боестолкновения продолжаются.

Всего 12 атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Светлое, Доброполье, Красноподолье, Сергеевка и Молодецкое. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 36 оккупантов и пятеро — ранены; уничтожены две единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, 11 единиц специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно укрытие врага. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 58 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 172 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Запорожского.

Три атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка, Копани; две из них еще продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Павловка.

На Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери России в войне превысили 1,525 миллиона военнослужащих — Генштаб25.09.26, 07:44 • 4430 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине