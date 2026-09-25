Украинские военные ликвидировали более 30 оккупантов на Покровском направлении — Генштаб

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Всего с начала этих суток на фронте произошло 167 боевых столкновений. Украинские военнослужащие ликвидировали на Покровском направлении 36 оккупантов и пятерых — ранили, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 56 авиационных ударов, сбросил 190 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 4346 дронов-камикадзе и осуществил 1816 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили шесть атак противника; одно боестолкновение продолжается до сих пор. Оккупанты нанесли три авиационных удара с применением восьми КАБ и осуществили 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слободожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений возле Лимана, Синельниково, Чайковки и в сторону Кудиевки, Избицкого, Захаровки, Малого Бурлука, Путниково.

С начала суток на Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Ковшаровки.

На Лиманском направлении наши защитники успешно отбили три попытки захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Копанки и Новоселовка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили два вражеских штурма вблизи населенного пункта Кривая Лука и в направлении Николаевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов в районах Константиновки, Степановки, Новоселовки, Русиного Яра и Вольного; еще два боестолкновения продолжаются.

Всего 12 атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Светлое, Доброполье, Красноподолье, Сергеевка и Молодецкое. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 36 оккупантов и пятеро — ранены; уничтожены две единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, 11 единиц специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно укрытие врага. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 58 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 172 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Запорожского.

Три атаки оккупантов зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвижевка, Копани; две из них еще продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Павловка.

На Краматорском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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