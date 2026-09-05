Переговори путіна з Віткоффом і Кушнером завершені: тривали понад три години
Київ • УНН
Переговори путіна зі спецпредставниками президента США завершилися після понад трьох годин. Американська делегація залишила кремль.
Переговори російського диктатора володимир путіна зі спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером завершилися. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що зустріч тривала понад три години. Після цього кортеж з американською делегацією залишив кремль.
Згодом інвестиційний посланець путіна кирило дмитрієв оприлюднив фото за підсумками переговорів.
Нагадаємо
На початку переговорів путін заявив, що планує обговорити з Віткоффом та Кушнером "усі модальності українського врегулювання".
Також російський диктатор похвалився, що по Києву не завдають ударів з "нуля годин".
Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп04.09.26, 22:32 • 11850 переглядiв