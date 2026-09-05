Переговоры путина с Виткоффом и Кушнером завершены: продолжались более трех часов

$44.7351.94
ukenru
20:15 • 3418 просмотра
Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожарыVideo
Эксклюзив
18:53 • 8732 просмотра
Дожди задержатся в Украине ещё на один день, температура может снизиться до +19°
16:42 • 12855 просмотра
Максимум на 180 дней — в Украине продлили сроки расчетов для экспортеров агропродукции из-за атак рф
5 сентября, 09:39 • 24140 просмотра
"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе
5 сентября, 08:59 • 23335 просмотра
россия впервые за долгое время ночью ударила по аэропортам Киева и Борисполя - ЗеленскийPhoto
5 сентября, 08:16 • 19364 просмотра
После длительного блэкаута: МАГАТЭ заявило о перемирии для ремонта линии к оккупированной ЗАЭСPhoto
5 сентября, 07:33 • 19830 просмотра
В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg
5 сентября, 07:18 • 18054 просмотра
Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию
5 сентября, 05:59 • 15727 просмотра
россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попаданияPhotoVideo
5 сентября, 04:26 • 18297 просмотра
Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
57%
747мм
Популярные новости
В Украине 6 сентября объявили желтый уровень опасности из-за ветра5 сентября, 11:55 • 5152 просмотра
путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву - песков5 сентября, 11:58 • 8842 просмотра
Правящие популисты Сербии предлагают президенту Вучичу перейти на должность премьер-министра после выборов5 сентября, 12:43 • 4076 просмотра
Враг продолжает атаковать Украину дронами: в четырех областях прогремели взрывы, сообщают об ударах по «Новой почте»5 сентября, 13:50 • 12808 просмотра
путин начал переговоры со спецпредставителями Трампа в Кремле17:08 • 3452 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 55821 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 64786 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 55377 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 50185 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 58256 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Стив Уиткофф
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 22423 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 21452 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 33485 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 52567 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 48730 просмотра
Актуальное
Техника
Бильд
Таймс
The New York Times
Отопление

Переговоры путина с Виткоффом и Кушнером завершены: продолжались более трех часов

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Переговоры путина со спецпредставителями президента США завершились спустя более трех часов. Американская делегация покинула кремль.

Переговоры путина с Виткоффом и Кушнером завершены: продолжались более трех часов

Переговоры российского диктатора владимира путина со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что встреча продолжалась более трех часов. После этого кортеж с американской делегацией покинул кремль.

Позже инвестиционный посланник путина кирилл дмитриев опубликовал фото по итогам переговоров.

Напомним

В начале переговоров путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером "все модальности украинского урегулирования".

Также российский диктатор похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов".

Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп04.09.26, 22:32 • 11853 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин