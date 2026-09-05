Переговоры путина с Виткоффом и Кушнером завершены: продолжались более трех часов
Киев • УНН
Переговоры путина со спецпредставителями президента США завершились спустя более трех часов. Американская делегация покинула кремль.
Переговоры российского диктатора владимира путина со спецпредставителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что встреча продолжалась более трех часов. После этого кортеж с американской делегацией покинул кремль.
Позже инвестиционный посланник путина кирилл дмитриев опубликовал фото по итогам переговоров.
Напомним
В начале переговоров путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером "все модальности украинского урегулирования".
Также российский диктатор похвастался, что по Киеву не наносят ударов с "нуля часов".
Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп04.09.26, 22:32 • 11853 просмотра