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Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами

Киев • УНН

 • 2180 просмотра

россия располагает запасами, производит и получает ракеты и дроны, поэтому массированные атаки могут продолжаться неделями. Эксперт Станислав Желиховский связывает эскалацию с давлением на Украину и выборами в рф.

Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами

россия может продолжать массированные атаки и длительные воздушные тревоги в Украине. Подробнее о том, как долго может длиться новая тактика рф и почему эскалация происходит именно сейчас, журналистке УНН рассказал политолог-международник Станислав Желиховский.

Детали

россия, по оценке эксперта, имеет запасы ракет и беспилотников, продолжает их производить и дополнительно получает вооружение из других стран. Поэтому говорить о скором завершении нынешней волны атак пока рано. Однако отдельные периоды затишья возможны.

Я думаю, что в ближайшие дни, возможно, недели российская федерация сможет это делать, ведь не исключено, что она накопила определенное количество боеприпасов, ракет, дронов и так далее. И она терроризирует, пока может. Я не исключаю, что это может продолжаться вплоть до так называемых парламентских "выборов" в россии

- объясняет Станислав Желиховский.

Москва пытается давить на украинцев

Эксперт отмечает, что российские возможности не ограничиваются накопленными запасами. Напротив, москва продолжает производить ракеты и дроны, а также получает отдельные виды вооружения из-за рубежа. Это, по его словам, позволяет продолжать удары даже после использования части накопленных ресурсов.

Помимо имеющихся у них запасов, также продолжается производство ракет, дронов и других средств. россия импортирует оружие, импортирует те же баллистические ракеты. Мы можем здесь упомянуть Северную Корею. А значит, это означает, что у нее есть дополнительные возможности для нанесения ударов по Украине и массированных ударов

- отметил политолог.

По словам политолога, продолжительность и интенсивность атак могут меняться в зависимости от имеющихся у россии ресурсов. Однако полностью прекратить их в ближайшее время, по его мнению, вряд ли возможно. Он также обращает внимание на подготовку россии к осенне-зимнему периоду.

Могут быть определенные периоды затишья, если действительно, например, в россии не будет хватать реактивных "шахедов" или чего-то другого. Хотя, судя по имеющейся информации, у них сейчас достаточно вариантов, чтобы продолжать этот террор. Кроме того, мы еще должны понимать, что россия готовится к осенне-зимнему периоду

- подчеркивает Станислав Желиховский.

Помимо военной цели, удары, по мнению эксперта, имеют и психологическое измерение.

Я думаю, что более-менее очевидные причины - это то, что путин хочет сломить украинцев, заставить их согласиться на те условия прекращения огня, которые мы все знаем, в частности, прежде всего, территориальные аспекты. Очевидно, для него важно получить контроль над всей Донецкой и Луганской областями

 - подчеркивает политолог.

Также, по словам Желиховского, нынешние атаки наносят Украине не только человеческий, к сожалению, но и экономический ущерб. Речь идет о влиянии на бизнес, энергетику и работу различных систем жизнеобеспечения.

Здесь стоит запастись терпением, и государству Украина необходимо делать все возможное, чтобы эффективнее защищаться от таких атак, потому что они наносят значительный ущерб. Во-первых, это угроза для человеческих жизней и здоровья, а во-вторых - материальный ущерб для бизнеса, украинской экономики, энергетики и так далее

- объясняет Станислав Желиховский.

Атаки могут быть связаны с "выборами" в россии

Отдельно политолог обращает внимание еще на один возможный политический расчет кремля. По его мнению, путин может быть заинтересован в том, чтобы Украина наносила масштабные удары в ответ по крупным российским городам накануне так называемых "выборов" в госдуму, чтобы затем использовать это в российской пропаганде.

Путин, я думаю, хотел бы, чтобы украинцы били в ответ, особенно если мы говорим о крупных городах россии, таких как москва, санкт-петербург и некоторые другие. И таким образом он хочет продемонстрировать своим гражданам: смотрите, украинцы на нас злятся, они убивают и уничтожают

- подчеркивает политолог.

По мнению эксперта, Кремль может использовать такие удары для обвинений Украины в эскалации и усиления поддержки провластной партии.

Поддержка "единой россии" означала бы, что граждане таким образом отдают голоса и за более жёсткие действия в отношении Украины, включая новые мобилизационные меры. И таким образом фактически выборы превратились бы в своеобразный референдум для россиян - поддерживают ли они войну или нет

 - добавил Станислав Желиховский.

Политолог считает, что количество атак может колебаться, однако воздушные тревоги, скорее всего, останутся регулярными. Особенно это касается Киева и столичного региона.

Я думаю, что может, но не слишком сильно, всё же в россии тоже есть определённые ограничения по этим возможностям. То есть их количество может остаться таким, какое есть, или плюс-минус немного увеличиться либо немного уменьшиться, но регулярность может иметь место

 - подчеркнул политолог.

Эксперт предполагает, что нынешняя ситуация может сохраняться до "выборов" в россии, то есть до 20 сентября.

Не будет проходить и суток, чтобы не было тревоги, по крайней мере в Киеве и некоторых других городах. И так или иначе эти атаки будут серьёзными и будут иметь последствия. Это может продолжаться как минимум до "выборов" в государственную думу, а уже после будет видно по ситуации, на что путин захочет пойти

 - резюмировал Станислав Желиховский.

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Алла Киосак

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