В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Аэрокосмической ассоциации Украины положительно оценивают начало предметного диалога по урегулированию проблемы налогообложения лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов. В то же время представители отрасли рассчитывают, что обсуждение в ближайшее время завершится практическим результатом, а именно формированием унифицированного подхода государства к налогообложению таких операций. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко, принимавший участие в заседании налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов.

Авиационная отрасль ожидает практического результата в вопросе налогообложения авиализинга

По словам Мельниченко, для украинских авиакомпаний принципиально важно, что проблема, на которую отрасль обращает внимание уже длительное время, наконец стала предметом обсуждения с участием представителей авиационной отрасли и государства.

Мы в Аэрокосмической ассоциации приветствуем то, что наконец начался предметный диалог по решению проблемы налогообложения лизинга воздушных судов как роялти, которое пытается применять Бюро экономической безопасности. Для авиационной отрасли это чрезвычайно важный вопрос, который требует не точечных решений, а четкой и единой позиции государства, поскольку авиакомпании сегодня оказались под уголовным давлением. Поэтому сам факт того, что представители Минфина, экспертного сообщества и авиационного бизнеса сели за один стол и начали обсуждать возможные пути урегулирования ситуации, мы оцениваем положительно - отметил Мельниченко.

В то же время, по его словам, для авиационной отрасли важно, чтобы начавшийся диалог не ограничился лишь обсуждениями, а завершился конкретным решением, которое устранит правовую неопределенность и различные подходы к налогообложению авиализинга.

По результатам первого заседания есть понимание проблематики и готовность искать решения. Для нас принципиально важно, чтобы вслед за этим диалогом как можно скорее появился практический результат, а именно четкое разъяснение, которое устранит различные трактовки норм налогового законодательства в отношении лизинговых платежей в пользу нерезидентов - подчеркнул Руслан Мельниченко.

В Ассоциации надеются, что соответствующее обобщающее налоговое разъяснение будет разработано уже в ближайшее время, поскольку различные подходы к трактовке одних и тех же налоговых норм создают риски для работы украинских авиакомпаний.

Мы надеемся, что эту работу удастся завершить в ближайшее время. Авиационный бизнес нуждается в правовой определенности и понятных правилах работы, чтобы иметь возможность планировать свою деятельность. Чем быстрее будет сформирована единая позиция государства по этому вопросу, тем скорее можно будет снять те риски и противоречия, с которыми сегодня сталкиваются украинские авиаперевозчики - добавил Руслан Мельниченко.

В Минфине планируют разработать налоговое разъяснение

Как ранее писал УНН, после обращения представителей авиационной отрасли налоговый комитет Общественного совета при Министерстве финансов провел заседание, посвященное проблеме налогообложения лизинговых платежей в пользу нерезидентов. По его результатам было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации.

Необходимость такого разъяснения возникла на фоне трактовки Бюро экономической безопасности операций по лизингу воздушных судов как роялти. В Бюро считают, что такая трактовка создает основания для начисления 15% налога на доходы нерезидентов с соответствующих лизинговых платежей. В связи с этим следователи открыли уголовные дела в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". В БЭБ приравнивают лизинговые платежи к роялти, а самолеты и вертолеты трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Правоохранители получили аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы, которые, по словам представителей авиарынка, похожи друг на друга и будто написаны «под копирку», легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Юристы, опрошенные УНН, указывают, что следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой. По их словам, автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции как минимум является спорным.

Стоит отметить, что, согласно данным ГНС, указала, авиакомпании прошли налоговые проверки, и лишь по результатам одной из них были установлены нарушения при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

В то же время в Минфине в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. В ведомстве отдельно напомнили о пункте 3.2 статьи 3 Налогового кодекса: если международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой, установлены иные правила, чем предусмотренные Кодексом, применяются правила международного договора.

Международные конвенции об избежании двойного налогообложения не предусматривают возможности налогообложения авиализинга как роялти.

Стоит отметить, что в Бюро экономической безопасности отказались прокомментировать редакции УНН, на каких основаниях трактуют операции по лизингу воздушных судов у нерезидентов Украины как роялти и хотят заставить авиаперевозчиков платить за аренду самолетов и вертолетов как за пользование интеллектуальной собственностью.

Представители авиационной отрасли неоднократно подчеркивали, что отсутствие единого подхода государства создает ситуацию, в которой перевозчики оказываются под уголовным давлением из-за трактовки налоговых норм. Поэтому обобщающее налоговое разъяснение от Минфина может стать ключевым для урегулирования налогового спора, который уже вышел за пределы сугубо фискального вопроса и привел к уголовному преследованию авиакомпаний.