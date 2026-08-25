Проблем із дефіцитом продукції і підстав для критичного здорожчання немає, урожай гарний - міністр
Київ • УНН
Цьогорічний урожай може перевищити 80 млн тонн, а дефіциту продукції не очікують. На ціни впливають паливо, енергія, логістика та удари рф.
Урожай цього року гарний і проблем із дефіцитом продукції немає, як і підстав для критичного здорожчання, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі журналістам, пише УНН.
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"Цього року з врожайністю показники гарні. Очікується, що виробництво буде навіть на декілька відсотків більше, ніж попереднього року. Фактично завершився збір ранніх ярових культур. Ми говоримо про збір близько 25 млн тонн пшениці, 6 млн тонн ячменю, плюс більше 3,5 млн тонн ріпаку. Тож вже можемо говорити про збір 35 млн тонн збіжжя. А в цілому по році очікується більше 80 млн тонн. Тому проблем з фізичним дефіцитом продукції немає. (…) Врожай гарний", - вказав міністр.
"По компоненту якраз вартості сировини не варто очікувати підвищення цін, - зазначив голова Мінагрополітики.
Але, з його слів, є інші фактори, що впливають - передусім вартість палива, енергетичний компонент, логістика та російські удари по ланцюгах постачання.
"Поки що підстави для якогось критичного здорожчання цін на сьогодні немає", - зазначив Висоцький.
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