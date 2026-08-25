Проблем с дефицитом продукции и оснований для критического подорожания нет, урожай хороший - министр

$44.710.0552.160.09
ukenru
07:38 • 1020 просмотра
CEO Fire Point рассказала о планах расширения производства за рубежом
07:16 • 3966 просмотра
Бывшую заместительницу руководителя ОП Мудрую отправили под стражу с залогом в 20 млн грн
06:01 • 12005 просмотра
Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае рф - Fire PointVideo
05:13 • 9124 просмотра
Пункт пропуска на границе с Молдовой приостановил работу после атаки рф дронами
04:19 • 10743 просмотра
Оккупанты ударили КАБом по Запорожью: погибли два человека
03:15 • 9012 просмотра
Российская атака уничтожила гуманитарные запасы Красного Креста в Херсоне почти на 28 млн гривен
25 августа, 00:16 • 9814 просмотра
Польша и три страны НАТО заказали проверенные в Украине Piorun на 1,86 млрд евро
24 августа, 22:16 • 6526 просмотра
рф атаковала Киев реактивными БпЛА «Бандероль», повреждён многоэтажный дом
24 августа, 20:58 • 33433 просмотра
От Лондона до Рима и Парижа: где в мире в День независимости подсветили здания синим и жёлтым цветамиPhotoVideo
24 августа, 17:27 • 41197 просмотра
США не признают оккупированные украинские территории российскими — Келлог
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.9м/с
40%
751мм
Популярные новости
Российский ракетный удар по Харькову унёс жизнь человека24 августа, 22:20 • 16824 просмотра
В Румынии обнаружили дрон, прилетевший из Молдовы после ночной атаки РФ на Украину24 августа, 23:37 • 6536 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 29075 просмотра
Новые Black Hawk для Украины могут стоить более 100 млн долларов за вертолёт25 августа, 00:38 • 5462 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 25938 просмотра
публикации
День Независимости Украины — 35 лет свободы: как рождалось государство и чем запомнился его путьPhoto24 августа, 05:00 • 76468 просмотра
День Государственного флага Украины: история сине-жёлтого полотнища23 августа, 06:36 • 123075 просмотра
Германия планирует потратить 12 млрд евро на закупку ракет, рассматривается возможность закупки Flamingo - СМИ22 августа, 12:29 • 125098 просмотра
Как снять наличные в Украине в 2026 году: доступные способы, комиссии и правила безопасности21 августа, 16:15 • 146572 просмотра
«Два дня лечили водой»: родственники мужчины, умершего в белоцерковской больнице, убеждены во врачебной халатности
Эксклюзив
21 августа, 11:54 • 148191 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Илон Маск
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Румыния
Молдова
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 26075 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 29222 просмотра
Вин Дизель заявил, что готов умереть за дочь Пола Уокера и об их особой связиPhoto24 августа, 01:03 • 76356 просмотра
Сандра Буллок показала редкие фотографии детей и рассказала о семейной жизниPhoto23 августа, 01:04 • 84821 просмотра
Хейли Бибер показала, как отпраздновала второй день рождения сына Джастина БибераPhoto22 августа, 23:04 • 79636 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Truth Social
MIM-104 Patriot
Техника

Проблем с дефицитом продукции и оснований для критического подорожания нет, урожай хороший - министр

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

В этом году урожай может превысить 80 млн тонн, а дефицита продукции не ожидают. На цены влияют топливо, энергия, логистика и удары рф.

Проблем с дефицитом продукции и оснований для критического подорожания нет, урожай хороший - министр

Урожай в этом году хороший, проблем с дефицитом продукции нет, как и оснований для критического подорожания, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии журналистам, пишет УНН.

Детали

"В этом году показатели урожайности хорошие. Ожидается, что производство будет даже на несколько процентов больше, чем в предыдущем году. Фактически завершился сбор ранних яровых культур. Мы говорим о сборе около 25 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн ячменя, плюс более 3,5 млн тонн рапса. Поэтому уже можем говорить о сборе 35 млн тонн зерна. А в целом за год ожидается более 80 млн тонн. Поэтому проблем с физическим дефицитом продукции нет. (…) Урожай хороший", — указал министр.

"По компоненту стоимости сырья как раз не стоит ожидать повышения цен", — отметил глава Минагрополитики.

Но, по его словам, есть другие факторы, которые влияют, — прежде всего стоимость топлива, энергетическая составляющая, логистика и российские удары по цепочкам поставок.

"Пока оснований для какого-либо критического подорожания цен на сегодняшний день нет", — отметил Высоцкий.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11491 просмотр

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости