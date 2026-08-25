Проблем с дефицитом продукции и оснований для критического подорожания нет, урожай хороший - министр
Киев • УНН
В этом году урожай может превысить 80 млн тонн, а дефицита продукции не ожидают. На цены влияют топливо, энергия, логистика и удары рф.
Урожай в этом году хороший, проблем с дефицитом продукции нет, как и оснований для критического подорожания, заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии журналистам, пишет УНН.
Детали
"В этом году показатели урожайности хорошие. Ожидается, что производство будет даже на несколько процентов больше, чем в предыдущем году. Фактически завершился сбор ранних яровых культур. Мы говорим о сборе около 25 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн ячменя, плюс более 3,5 млн тонн рапса. Поэтому уже можем говорить о сборе 35 млн тонн зерна. А в целом за год ожидается более 80 млн тонн. Поэтому проблем с физическим дефицитом продукции нет. (…) Урожай хороший", — указал министр.
"По компоненту стоимости сырья как раз не стоит ожидать повышения цен", — отметил глава Минагрополитики.
Но, по его словам, есть другие факторы, которые влияют, — прежде всего стоимость топлива, энергетическая составляющая, логистика и российские удары по цепочкам поставок.
"Пока оснований для какого-либо критического подорожания цен на сегодняшний день нет", — отметил Высоцкий.
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