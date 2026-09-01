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Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро

Київ • УНН

 • 2480 перегляди

Запасів продовольства в Україні достатньо, а логістика адаптується до атак рф. Асортимент може скоротитися, але дефіциту не буде.

Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро

Продовольства в Україні на тлі триваючих атак рф достатньо, ланцюги постачання адаптуються до нових умов, магазини можуть мати менший асортимент окремих видів продукції, але це не означає її дефіциту, а ціни на продукти можуть зрости - "максимум до 2,5%", повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

"Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги перебудовуються з урахуванням російських атак на продовольчу інфраструктуру. Зміна моделі постачання може призвести до певного зростання вартості продуктів, однак воно не має бути критичним для споживачів, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, численні цілеспрямовані удари росії по продовольчих складах змушує бізнес і державу адаптувати систему постачання продовольства.

"Один з ключових елементів нової моделі постачання продовольства – розміщення невеликими партіями. Друге – пряма доставка безпосередньо від виробника до місця реалізації. Для нас важливо децентралізувати цей підхід, унеможливити масштабне одночасне руйнування великих обсягів продукції. Разом із тим це дозволяє забезпечити українців необхідною продукцією вчасно та відповідної якості, щоб не було перебоїв із постачанням", – наголосив Висоцький.

Міністр зауважив, що "перебудова логістики впливає і на організацію роботи торговельних мереж. Зокрема, магазини можуть одночасно мати менший асортимент окремих видів продукції, але це не означає її дефіциту".

"Перехід до більш децентралізованої моделі постачання потребує додаткових транспортних витрат, що може вплинути на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування – максимум до 2,5%", – зазначив Висоцький.

Висоцький також запевнив, що "наразі Україна має необхідні потужності для зберігання овочів. Основні овочі, перш за все, борщового набору, буде вирощено в достатній кількості і вони будуть доступні українцям для споживання".

Доповнення

росія наростила кількість реактивних дронів для атак на Україну, у тому числі на столичний регіон, застосувавши таких у липні у п'ять разів більше, ніж у червні, і, за оцінками, у серпні тенденція продовжилася, зазначав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За прогнозами керівника Офісу Президента Кирила Буданова, "шахедний" терор Києва російська армія планує продовжувати як мінімум до парламентських виборів в рф, тобто до 18-20 вересня. Це, на його думку, дозволяє російській владі показувати своїм виборцям "вражаючу картинку перемоги, якої вони не відчувають на полі бою".

рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 28.08.26, 14:37 • 22625 переглядiв

Юлія Шрамко

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