У ЗСУ розповіли, як обмеження роботи Starlink уже впливають на виконання бойових завдань

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня без попередження запровадила обмеження для військової системи супутникового зв'язку Starshield, через що українські безпілотники почали втрачати зв'язок під час польотів. Деяким підрозділам ЗСУ вже довелося скасувати частину бойових завдань. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела у війську та Міністерстві оборони України, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, SpaceX встановила обмеження швидкості руху терміналів Starshield на рівні 160 км/год. Після перевищення цього показника термінал втрачає зв'язок. Водночас військові фіксують перебої навіть на значно нижчих швидкостях – приблизно від 72 до 161 км/год.

У Міноборони заявили, що контактують із США та SpaceX через обмеження Starlink у русі - ЗМІ

Зокрема, під час польотів безпілотників зі швидкістю 110–120 км/год зв'язок може зникати на 10–20 секунд. Хоча дрони продовжують рух, такі переривання суттєво ускладнюють керування ними.

Обмеження загрожують ударним дронам і перехоплювачам

Найбільші проблеми виникають зі швидкісними безпілотниками, зокрема типу Middle Strike, яким необхідно набирати високу швидкість одразу після запуску. Через нестабільний зв'язок окремі апарати можуть втратити можливість виконувати завдання.

Обмеження також зачепили дрони-перехоплювачі. Водночас вимушене зниження швидкості польоту робить українські БПЛА вразливішими до російських засобів протидії.

Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink

За словами джерела Defense Express, лише протягом 14 жовтня один із підрозділів безпілотних систем був змушений скасувати частину місій через проблеми зі Starlink.

У Міністерстві оборони України підтвердили журналістам запровадження обмежень і повідомили, що вже контактують зі США, SpaceX та партнерами по НАТО. Офіційних пояснень від американської компанії щодо причин змін наразі немає.

У Міноборони заявили, що якість зв’язку Starlink покращилась, але певні обмеження ще є