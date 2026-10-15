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В ВСУ рассказали, как ограничения работы Starlink уже влияют на выполнение боевых задач

Киев • УНН

 • 14705 просмотра

SpaceX ограничила скорость терминалов Starshield, из-за чего дроны теряют связь в полёте. Минобороны обратилось к США, SpaceX и НАТО.

В ВСУ рассказали, как ограничения работы Starlink уже влияют на выполнение боевых задач

Компания SpaceX в ночь на 14 октября без предупреждения ввела ограничения для военной системы спутниковой связи Starshield, из-за чего украинские беспилотники начали терять связь во время полётов. Некоторым подразделениям ВСУ уже пришлось отменить часть боевых задач. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники в армии и Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Детали

По информации издания, SpaceX установила ограничение скорости движения терминалов Starshield на уровне 160 км/ч. После превышения этого показателя терминал теряет связь. При этом военные фиксируют перебои даже на значительно более низких скоростях — примерно от 72 до 161 км/ч.

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В частности, во время полётов беспилотников со скоростью 110–120 км/ч связь может пропадать на 10–20 секунд. Хотя дроны продолжают движение, такие прерывания существенно усложняют управление ими.

Ограничения угрожают ударным дронам и перехватчикам

Наибольшие проблемы возникают со скоростными беспилотниками, в частности типа Middle Strike, которым необходимо набирать высокую скорость сразу после запуска. Из-за нестабильной связи отдельные аппараты могут потерять возможность выполнять задачи.

Ограничения также коснулись дронов-перехватчиков. При этом вынужденное снижение скорости полёта делает украинские БПЛА более уязвимыми для российских средств противодействия.

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По словам источника Defense Express, только в течение 14 октября одно из подразделений беспилотных систем было вынуждено отменить часть миссий из-за проблем со Starlink.

В Министерстве обороны Украины подтвердили журналистам введение ограничений и сообщили, что уже контактируют с США, SpaceX и партнёрами по НАТО. Официальных объяснений от американской компании относительно причин изменений пока нет.

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Степан Гафтко

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