В ВСУ рассказали, как ограничения работы Starlink уже влияют на выполнение боевых задач

Компания SpaceX в ночь на 14 октября без предупреждения ввела ограничения для военной системы спутниковой связи Starshield, из-за чего украинские беспилотники начали терять связь во время полётов. Некоторым подразделениям ВСУ уже пришлось отменить часть боевых задач. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники в армии и Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Детали

По информации издания, SpaceX установила ограничение скорости движения терминалов Starshield на уровне 160 км/ч. После превышения этого показателя терминал теряет связь. При этом военные фиксируют перебои даже на значительно более низких скоростях — примерно от 72 до 161 км/ч.

В Минобороны заявили, что контактируют с США и SpaceX из-за ограничений Starlink при движении — СМИ

В частности, во время полётов беспилотников со скоростью 110–120 км/ч связь может пропадать на 10–20 секунд. Хотя дроны продолжают движение, такие прерывания существенно усложняют управление ими.

Ограничения угрожают ударным дронам и перехватчикам

Наибольшие проблемы возникают со скоростными беспилотниками, в частности типа Middle Strike, которым необходимо набирать высокую скорость сразу после запуска. Из-за нестабильной связи отдельные аппараты могут потерять возможность выполнять задачи.

Ограничения также коснулись дронов-перехватчиков. При этом вынужденное снижение скорости полёта делает украинские БПЛА более уязвимыми для российских средств противодействия.

Советник Зеленского подтвердил, что этой ночью были ограничения для Starlink

По словам источника Defense Express, только в течение 14 октября одно из подразделений беспилотных систем было вынуждено отменить часть миссий из-за проблем со Starlink.

В Министерстве обороны Украины подтвердили журналистам введение ограничений и сообщили, что уже контактируют с США, SpaceX и партнёрами по НАТО. Официальных объяснений от американской компании относительно причин изменений пока нет.

В Минобороны заявили, что качество связи Starlink улучшилось, но определённые ограничения ещё остаются