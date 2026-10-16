Норвегия построит возле Украины завод по производству оружия против дронов

Норвежская оборонная компания Kongsberg планирует открыть в Польше завод по производству систем для борьбы с беспилотниками. Новое предприятие усилит производство польских комплексов противовоздушной обороны SAN, предназначенных для защиты от дронов. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на заявление компании, пишет УНН.

Детали

Контракт на строительство завода планируют подписать до конца 2026 года, после чего начнутся работы. Общий объём инвестиций составит 200 млн злотых, или примерно 45 млн евро.

Ожидается, что предприятие начнёт работу уже в 2028 году. Оно будет производить противодроновые системы, которые позволят Польше уменьшить зависимость от поставок иностранных компонентов для собственной ПВО.

Какую систему ПВО усилят норвежские разработки

Речь идёт о польском зенитном комплексе SAN, в состав которого входят боевые модули Kongsberg PROTECTOR с 30-мм пушками. Они предназначены для уничтожения беспилотников без использования дорогих зенитных ракет.

Помимо пушек, SAN будут оснащать 12,7-мм пулемётами, самоходными 35-мм зенитными установками SA-35, средствами радиоэлектронной борьбы, ракетами APKWS и дронами-перехватчиками Merops.

ВСУ нашли способ сбивать реактивные «Шахеды» старыми советскими ЗРК и уже уничтожили более 20 целей

Польша уже заказала 18 батарей таких комплексов, которые будут включать 18 командных и 52 огневых взвода. Вооружение будут размещать на внедорожниках Legwan и грузовиках Jelcz.

По оценке Defense Express, пушечные и пулемётные системы позволяют значительно дешевле перехватывать беспилотники по сравнению с применением зенитных ракет. В то же время они имеют ограничения по дальности и высоте поражения.

Помимо Польши, заинтересованность в комплексах SAN ранее выражала Словакия.

В ВСУ рассказали, как ограничения работы Starlink уже влияют на выполнение боевых задач