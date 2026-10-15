Литва хоче розмістити постійну військову базу США біля кордонів росії та білорусі – Трамп уже відреагував
Київ • УНН
Литва готова повністю профінансувати постійну базу США та передала пропозицію Вашингтону. Трамп пообіцяв її розглянути.
Литва запропонувала Сполученим Штатам створити постійну американську військову базу на своїй території та готова взяти на себе всі витрати на розміщення військових. Президент США Дональд Трамп пообіцяв розглянути цю пропозицію. Про це повідомляє литовський мовник LRT, пише УНН.
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Ініціатива з'явилася на тлі повернення американських військових підрозділів до Литви. Міністр закордонних справ Кястутіс Будрис заявив, що наступним кроком має стати постійна присутність армії США, а відповідні пропозиції Вашингтону вже передали.
Литовська сторона готова повністю профінансувати розгортання американських військ і забезпечити необхідну інфраструктуру. Остаточне рішення залежатиме від перегляду планів військової присутності США в Європі.
Литва розраховує посилити стримування росії
Міністр національної оборони Робертас Каунас наголосив, що повернення американських підрозділів зміцнить оборону країни та всього східного флангу НАТО.
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Водночас литовське керівництво не очікує, що критика домовленостей Вашингтона з москвою вплине на військову співпрацю. Президент Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс раніше розкритикували американську угоду з росією щодо дизельного пального.
У Вільнюсі наголошують, що США залишаються ключовим союзником Литви незалежно від розбіжностей у політичних питаннях. За словами радника президента Дейвідаса Матульоніса, американська військова присутність залишається важливою складовою безпеки країни.
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