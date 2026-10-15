Литва хочет разместить постоянную военную базу США у границ России и Беларуси — Трамп уже отреагировал

Литва предложила Соединённым Штатам создать постоянную американскую военную базу на своей территории и готова взять на себя все расходы на размещение военнослужащих. Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть это предложение. Об этом сообщает литовский вещатель LRT, пишет УНН.

Детали

Инициатива появилась на фоне возвращения американских военных подразделений в Литву. Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что следующим шагом должно стать постоянное присутствие армии США, а соответствующие предложения Вашингтону уже передали.

Литовская сторона готова полностью профинансировать развертывание американских войск и обеспечить необходимую инфраструктуру. Окончательное решение будет зависеть от пересмотра планов военного присутствия США в Европе.

Литва рассчитывает усилить сдерживание России

Министр национальной обороны Робертас Каунас подчеркнул, что возвращение американских подразделений укрепит оборону страны и всего восточного фланга НАТО.

Тяжелый батальон укрепляет безопасность нашего региона, повышает способность быстро реагировать и посылает сигнал сдерживания. Инженерный батальон способствует развитию нашей дивизии и обороне границы – заявил он.

В то же время литовское руководство не ожидает, что критика договоренностей Вашингтона с Москвой повлияет на военное сотрудничество. Президент Гитанас Науседа и премьер-министр Миндаугас Синкявичюс ранее раскритиковали американское соглашение с Россией по дизельному топливу.

В Вильнюсе подчеркивают, что США остаются ключевым союзником Литвы независимо от разногласий в политических вопросах. По словам советника президента Дейвидаса Матульёниса, американское военное присутствие остается важной составляющей безопасности страны.

Литва заморозила активы российских олигархов Фридмана и Усманова