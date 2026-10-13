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Польща закликала Європу перейти на "воєнні рейки" через темпи виробництва зброї в рф

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Міністр оборони Польщі закликав Європу різко наростити виробництво зброї та боєприпасів. росія випереджає ЄС за обсягами озброєнь.

Польща закликала Європу перейти на "воєнні рейки" через темпи виробництва зброї в рф

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Європа має прискорити виробництво боєприпасів і зброї, щоб не відставати від темпів росії. Він попередив, що нездатність зробити це матиме негативні наслідки для Європи. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Я насправді виступаю за режим війни, коли йдеться про виробництво в оборонному секторі. Саме так зараз діє рф. Ми не можемо ігнорувати цей факт

- сказав він у вівторок на пресконференції на полях Варшавського форуму з безпеки.

росія перейшла до воєнного виробництва в оборонному секторі ще до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. За прогнозами, у 2026 році вона витратить на збройні сили 7,5% свого валового внутрішнього продукту.

Згідно з нещодавнім звітом естонської розвідки, у 2025 році росія виробила близько семи мільйонів артилерійських, мінометних, танкових і ракетних боєприпасів. Наразі російські війська використовують приблизно 10–15 тисяч боєприпасів щодня, продовжуючи агресію проти України.

Натомість оборонна промисловість Європи десятиліттями потерпала від недостатнього фінансування та розрізненості.

росія випереджає ЄС за обсягами виробництва боєприпасів. Згідно з витоком звіту про готовність Європи до оборони, 27 держав-членів ЄС і Норвегія, як очікується, вироблять цього року лише два мільйони 150-мм артилерійських снарядів.

Зусилля європейських країн і членів НАТО з переозброєння забезпечили найбільше річне зростання оборонних витрат із часів холодної війни. Попри це, загальні витрати держав-членів ЄС на оборону у 2025 році оцінювалися в 418 мільярдів євро, або 2,2% сукупного ВВП Євросоюзу, йдеться у звіті.

Косіняк-Камиш заявив, що для Європи "настав час" підготуватися до самостійного захисту, значно наростивши виробництво в оборонному секторі.

Він попередив, що нездатність зробити це стане для європейців "дорогою" помилкою, додавши: "Це один із недоліків, але в майбутньому це також матиме негативний вплив на нас і наступні покоління".

Як зазначає видання, Польща належить до країн, які витрачають найбільшу частку ВВП на оборонні спроможності. За словами представника США при НАТО Метью Вітакера, на основні оборонні потреби країна спрямовує 4,7% ВВП.

Головком НАТО виклав жорстку військову відповідь у разі "безрозсудного" нападу росії13.10.26, 11:35 • 3198 переглядiв

Ольга Розгон

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Європейський Союз
Владислав Косіняк-Камиш
Норвегія
Україна
Польща