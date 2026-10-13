Головком НАТО виклав жорстку військову відповідь у разі "безрозсудного" нападу росії

Головнокомандувач НАТО попередив росію в понеділок, 12 жовтня, що його сили знищать "все і вся", що може бути задіяно в будь-якій атаці, якщо Москва буде "достатньо безрозсудною", щоб розпочати напад на територію альянсу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Виступаючи на Warsaw Security Forum, генерал ВПС США Алексус Гринкевич наголосив, що НАТО є оборонним альянсом. Але він окреслив тристоронній підхід блокування, ослаблення та зломлення ворожих сил, щоб зробити будь-який напад "абсолютно марним".

Його зауваження пролунали на тлі загострення напруженості між Європою та росією та тривалої стурбованості серед європейських союзників щодо зобов'язань президента США Дональда Трампа щодо пакту про взаємну оборону НАТО.

Останніми днями Трамп оголосив про угоду з главою кремля володимиром путіним, яка дозволяє росії постачати дизельне пальне на світові ринки, та поновив свою критику Президента України Володимира Зеленського, пише видання.

Європейські уряди звинувачують москву в посиленні кампанії диверсій, вторгнень дронів та кібератак проти них, тоді як росія минулого місяця попередила, що може застосувати ядерну зброю, якщо НАТО спробує відрізати її ексклав Калінінградську область.

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Гринкевич не згадував росію за назвою, але значна частина його послання була чітко спрямована на москву, пише видання. Стратегічна концепція НАТО 2022 року описує росію як найбільш значну загрозу безпеці альянсу.

Якщо хтось достатньо безрозсудний, щоб напасти на нас, ми будемо боротися. Ми, коротше кажучи, забезпечимо, щоб будь-який напад на будь-якого союзника виявився абсолютно марним - сказав Гринкевич.

Гринкевич сказав, що відповідь НАТО не обмежиться силами, залученими до початкової атаки.

"Якщо супротивник вирішить продовжити атаку або залучити свої резерви, ми зламаємо систему ведення бойових дій, яка ведеться проти нас", – сказав він.

"Це включає не лише самі атакуючі сили, а й усе, що підтримує, забезпечує та контролює ці сили", - зазначив Гринкевич.

путін заявив цього місяця, що росія не планує атакувати жодну європейську країну та хоче мирно співіснувати. Такі заяви не заспокоїли європейських лідерів, враховуючи, що росія робила аналогічні заяви до вторгнення в Україну у 2022 році, вказує видання.

росія також неодноразово заперечувала свою причетність до диверсій та інших гібридних операцій.

Гринкевич сказав, що вирішив публічно поговорити про плани НАТО, оскільки нещодавні акти диверсій та підпалів змусили людей по альянсу нервувати.

"Я хочу запевнити мільярд громадян нашого альянсу, що ми з цим впораємося. Ми знаємо, що нам потрібно робити. Ми знаємо, як ми це зробимо", – вказав він.

Він сказав, що також хоче надіслати повідомлення всім, хто розглядає можливість заподіяння шкоди членам НАТО.

Гринкевич спробував применшити занепокоєння щодо відданості Вашингтона альянсу, нагадавши, що Трамп говорив про "любов" на саміті НАТО в Анкарі в липні.

"Я був у кімнаті і відчув любов", – сказав він.

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