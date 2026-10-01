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У ЄС прокоментували ядерну погрозу росії у бік НАТО через калінінград

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

Єврокомісія засудила ядерні погрози росії щодо НАТО через Калінінград і заявила, що не піддасться тактиці залякування москви.

У ЄС прокоментували ядерну погрозу росії у бік НАТО через калінінград

У Європейському Союзі засуджують безвідповідальну ядерну риторику росії і не потраплять у російську пастку на тлі тактики москви залякування та нагнітання страху. Так речник Європейські комісії Крістіан Віганд прокоментував ядерні погрози росії в бік НАТО щодо Калінінградської області рф під час брифінгу 1 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Ми повторюємо нашу позицію щодо агресивної війни росії проти України. Щодо цього повідомлення, переданого до НАТО, дозвольте мені звернутися до чіткої реакції НАТО. Яку ми вітаємо, і ми, звичайно, засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику росії", - сказав речник Єврокомісії.

"ЄС не потрапить у російську пастку і ми не будемо посилювати тактику залякування та нагнітання страху, що проводить москва", - наголосив він.

Щодо співпраці з НАТО, Віганд вказав, що "звичайно, ми тісно співпрацюємо з НАТО проти загроз росії, але ви розумієте, що ми не будемо розголошувати жодних деталей такого повідомлення. І будемо стежити за цим".

На уточнення, як у Єврокомісії дізналися про цього листа, чи повідомила їх росія, НАТО офіційно, і чи отримала Єврокомісія щось від росії також з цього питання, тому що європейські країни залучені, речник Єврокомісії вказав: "Знову ж таки, як я вже казав, ми тісно співпрацюємо з НАТО проти загроз росії, тісно співпрацюємо з НАТО, але я не збираюся розкривати жодних деталей такого спілкування".

"Жодного листа не було, це означає, що не було жодного листа до Єврокомісії", - уточнила речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Нагадаємо

НАТО "рішуче засудило" ядерну погрозу росії у заяві рф щодо свого анклаву Калінінградської області у Балтійському регіоні. 

Юлія Шрамко

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