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В ЕС прокомментировали ядерную угрозу россии в адрес НАТО из-за калининграда

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Еврокомиссия осудила ядерные угрозы россии в отношении НАТО из-за калининграда и заявила, что не поддастся тактике запугивания москвы.

В ЕС прокомментировали ядерную угрозу россии в адрес НАТО из-за калининграда

В Европейском Союзе осуждают безответственную ядерную риторику россии и не попадут в российскую ловушку на фоне тактики москвы по запугиванию и нагнетанию страха. Об этом спикер Европейской комиссии Кристиан Виганд заявил, комментируя ядерные угрозы россии в адрес НАТО относительно Калининградской области рф во время брифинга 1 октября, пишет УНН.

Детали

"Мы повторяем нашу позицию относительно агрессивной войны россии против Украины. Что касается этого сообщения, переданного НАТО, позвольте мне обратиться к четкой реакции НАТО. Которую мы приветствуем, и мы, конечно, осуждаем безответственную ядерную риторику россии", — сказал представитель Еврокомиссии.

"ЕС не попадет в российскую ловушку, и мы не будем усиливать тактику запугивания и нагнетания страха, которую проводит москва", — подчеркнул он.

Что касается сотрудничества с НАТО, Виганд отметил, что "конечно, мы тесно сотрудничаем с НАТО в противодействии угрозам россии, но вы понимаете, что мы не будем разглашать никаких деталей такого сообщения. И будем следить за этим".

На уточнение, как в Еврокомиссии узнали об этом письме, сообщила ли им россия, НАТО официально и получила ли Еврокомиссия что-либо от россии также по этому вопросу, потому что европейские страны вовлечены, представитель Еврокомиссии указал: "Опять же, как я уже сказал, мы тесно сотрудничаем с НАТО в противодействии угрозам россии, тесно сотрудничаем с НАТО, но я не собираюсь раскрывать никаких деталей такого общения".

"Никакого письма не было, это означает, что не было никакого письма в Еврокомиссию", — уточнила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.

Напомним

НАТО "решительно осудило" ядерную угрозу россии в заявлении рф относительно своего анклава — Калининградской области в Балтийском регионе. 

Юлия Шрамко

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