НАТО відповіло на ядерну погрозу росії через калінінград

НАТО "рішуче засудило" ядерну погрозу росії у заяві рф щодо свого анклаву Калінінградської області у Балтійському регіоні. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

У листі, надісланому до НАТО, росія заявила, що готова використати ядерну зброю для захисту свого балтійського анклаву - Калінінградської області.

Як пише видання, попри зростаючу кампанію гібридних атак росії на європейських сусідів та союзників України, москва заявила, що НАТО демонструє "небезпечну та безрозсудну" поведінку, яка тягне за собою "високі ризики спалаху прямого збройного конфлікту".

У російському документі йдеться, що відповідь може включати "російські удари по центрах ухвалення рішень у державах-членах альянсу (НАТО) з самого початку конфлікту".

"росія буде готова використати весь арсенал сил і можливостей, що є в її розпорядженні, включаючи ядерну зброю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО зроблять будь-яку спробу, спрямовану на ізоляцію Калінінградської області від решти країни", – ідеться у повідомленні.

Речниця НАТО Еллісон Гарт підтвердила, що альянс відповів москві безпосередньо.

Ми надіслали відповідь, зазначивши, що НАТО є оборонним альянсом, і жодна з наших дій чи навчань не становить ризику для жодної частини росії. Ми рішуче засуджуємо загрозу застосування сили, включаючи будь-яку безвідповідальну ядерну риторику. Ми закликаємо росію припинити свою неспровоковану війну в Україні