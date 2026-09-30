НАТО ответило на ядерную угрозу россии из-за калининграда
Киев • УНН
россия высказала ядерную угрозу из-за Калининграда. Альянс назвал риторику безответственной и призвал завершить войну.
НАТО "решительно осудило" ядерную угрозу россии в заявлении рф относительно своего анклава Калининградской области в Балтийском регионе. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.
Контекст
В письме, направленном в НАТО, россия заявила, что готова использовать ядерное оружие для защиты своего балтийского анклава — Калининградской области.
Как пишет издание, несмотря на усиливающуюся кампанию гибридных атак россии на европейских соседей и союзников Украины, москва заявила, что НАТО демонстрирует "опасное и безрассудное" поведение, которое влечёт за собой "высокие риски вспышки прямого вооружённого конфликта".
В российском документе говорится, что ответ может включать "российские удары по центрам принятия решений в государствах — членах альянса (НАТО) с самого начала конфликта".
"россия будет готова использовать весь арсенал сил и возможностей, находящихся в её распоряжении, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО предпримут какую-либо попытку, направленную на изоляцию Калининградской области от остальной части страны", — говорится в сообщении.
Ответ НАТО
Спикер НАТО Эллисон Харт подтвердила, что альянс ответил москве напрямую.
Мы направили ответ, отметив, что НАТО является оборонительным альянсом и ни одно из наших действий или учений не представляет угрозы для какой-либо части россии. Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику. Мы призываем россию прекратить свою неспровоцированную войну в Украине
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