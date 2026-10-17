Европейские военные готовятся к возможному развертыванию в Украине: в Польше проведут масштабные учения
Киев • УНН
В ноябре 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и Польши отработают переброску контингента в Украину. Решение о миссии не принято.
В ноябре в Польшу прибудут не менее 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции и Германии, которые вместе с польскими военными будут отрабатывать сценарий развертывания европейского контингента в Украине после возможного прекращения огня. Об этом сообщает The Times, пишет УНН.
Детали
Основной целью учений станет проверка готовности европейских армий к быстрой переброске войск и организации их обеспечения. В частности, участники будут отрабатывать транспортировку личного состава, доставку топлива, продовольствия и других необходимых ресурсов.
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Маневры должны подготовить европейские государства к возможному направлению военного контингента в Украину после завершения активной фазы боевых действий. Предполагается, что присутствие иностранных военнослужащих могло бы стать дополнительным фактором сдерживания новой российской агрессии.
Британия подтвердила подготовку к возможному развертыванию войск
По сообщениям СМИ, британская сторона подтвердила проведение масштабных учений в Польше в следующем месяце. В них примут участие военнослужащие нескольких европейских стран.
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Во время маневров особое внимание уделят логистике и координации между союзниками. Эти задачи являются ключевыми для возможного длительного пребывания международных сил на территории Украины.
Европейские страны рассматривают потенциальное военное присутствие в Украине как один из элементов будущих гарантий безопасности. Речь идет о поддержке стабильности после возможного прекращения огня и предотвращении возобновления масштабных боевых действий.
В то же время проведение учений не означает, что решение об отправке европейских войск в Украину уже принято. В настоящее время союзники лишь отрабатывают возможный сценарий, реализация которого будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и политических договоренностей.
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