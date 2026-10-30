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В Словакии возобновили расследование передачи Украине МиГ-29

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Главный прокурор Словакии распорядился возобновить расследование передачи Украине истребителей МиГ-29 и систем KUB в 2023 году. Ранее дело закрыли.

В Словакии возобновили расследование передачи Украине МиГ-29

Генеральный прокурор Словакии 30 октября распорядился провести новое расследование по факту передачи Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО предыдущим правительством страны, возобновив расследование, завершённое ранее в этом году. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Нынешнее правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, проводящее более пророссийскую внешнюю политику и прекратившее военную помощь Украине, неоднократно критиковало передачу, осуществлённую в 2023 году, пишет издание.

Это решение возобновляет уголовное дело, лежащее в основе спора между правительством Фицо и его предшественниками по поводу военной поддержки Украины.

Фицо заявил, что пожертвование сделало страну зависимой от патрулирования союзных военно-воздушных сил, а высокопоставленный представитель его партии назвал это саботажем.

Генеральный прокурор страны Марош Жилинка заявил в пятницу в Facebook, что распорядился провести новое расследование, поскольку предыдущее завершилось преждевременно.

"В ходе досудебного рассмотрения факты не были установлены в объёме, необходимом для принятия решения", — сказал он.

Прокурор Братиславского региона Растислав Ремета, завершив предыдущее расследование в феврале этого года, заявил, что дюжина истребителей МиГ-29 советского производства и зенитные ракетные комплексы KUB устарели, не полностью исправны и не имеют пилотов и ракет. Он заявил, что их пожертвование не является преступлением.

Тогдашний министр обороны Ярослав Над отрицает какие-либо правонарушения.

Этот случай иллюстрирует крайне поляризованную словацкую политическую сцену, где Фицо неоднократно обвинял своих предшественников в возбуждении дел против его партии, когда находился в оппозиции, отмечает издание.

Словакия планирует закупку дополнительных истребителей F-16 для усиления ПВО и замены переданных Украине МиГ-2917.02.26, 04:03 • 6050 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Микоян МиГ-29
Reuters
Роберт Фицо
Словакия
Украина