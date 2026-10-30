У Словаччині відновили розслідування передачі Україні МіГ-29

Головний прокурор Словаччини 30 жовтня наказав провести нове розслідування за фактом передачі Україні винищувачів МіГ-29 та систем ППО попереднім урядом країни, відновивши розслідування, завершене раніше цього року. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Нинішній уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який проводить більш проросійську зовнішню політику і припинив військову допомогу Україні, неодноразово критикував передачу, зроблену 2023 року, пише видання.

Це рішення поновлює кримінальну справу, яка лежить в основі суперечки між урядом Фіцо та його попередниками щодо військової підтримки України.

Фіцо заявив, що пожертвування зробили країну залежною від патрулювання союзних повітряних сил, а високопосадовець його партії назвав це саботажем.

Головний прокурор країни Марош Зілінка заявив у п'ятницю у Facebook, що він розпорядився провести нове розслідування, оскільки попереднє завершилося передчасно.

"У ході підготовчого розгляду факти не були встановлені в обсязі, необхідному для ухвалення рішення", - сказав він.

Прокурор Братиславського регіону Растислав Ремета, завершуючи попереднє розслідування у лютому цього року, заявив, що дюжина винищувачів МіГ-29 радянської доби та зенітні ракетні комплекси KUB застаріли, не повністю працездатні та не мають пілотів та ракет. Він заявив, що їхня пожертва не є злочином.

Тодішній міністр оборони Ярослав Над заперечує будь-які правопорушення.

Цей випадок ілюструє вкрай поляризовану словацьку політичну сцену, де Фіцо неодноразово звинувачував своїх попередників у порушенні справ проти його партії, коли той перебував в опозиції, зауважує видання.

Словаччина планує закупівлю додаткових винищувачів F-16 для посилення ППО та заміни переданих Україні МіГ-29