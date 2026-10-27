Франция резко наращивает производство авиабомб HAMMER, которыми ВСУ уничтожают российские цели
Киев • УНН
Safran планирует производить до 2000 HAMMER ежегодно начиная с 2027 года, увеличивая возможные поставки Украине. Киев получил лицензии на локализацию.
Французская компания Safran планирует увеличить производство управляемых авиабомб AASM HAMMER до 2000 единиц в год уже в 2027 году. Эти боеприпасы активно используют Воздушные силы ВСУ для ударов по российским войскам. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на La Tribune, пишет УНН.
Детали
За последние годы компания существенно расширила производственные мощности. Если в 2022 году Safran изготовила всего 200 авиабомб, то в 2025 году — более 1000. В 2026 году планируют выпустить около 1400 единиц.
Уже в следующем году производство может вырасти до 2000 авиабомб. Компания также вдвое сократила производственный цикл и продолжает инвестировать в расширение предприятий.
Почему увеличение производства важно для Украины
AASM HAMMER имеют твердотопливный ускоритель, который позволяет запускать их с меньшей высоты, чем обычные планирующие авиабомбы. Это снижает риски для украинских пилотов во время выполнения боевых заданий.
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Увеличение производства создает возможности для наращивания поставок Украине, хотя конкретные объемы будущих передач пока не объявляли.
В то же время Украина уже получила необходимые лицензии для локализации производства AASM HAMMER.
Кроме того, Safran разрабатывает дальнобойную версию HAMMER XLR массой 1000 кг. Благодаря турбореактивному двигателю ее максимальная дальность должна увеличиться с 70 до 140 км.
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