Франция резко наращивает производство авиабомб HAMMER, которыми ВСУ уничтожают российские цели

Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО

Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО

Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО

Европа берет оборону в свои руки — пять ведущих стран сделали громкое заявление относительно НАТО

Вэнс обвинил диктаторов в росте цен на бензин и спровоцировал неудобные сравнения с Трампом

Вэнс обвинил диктаторов в росте цен на бензин и спровоцировал неудобные сравнения с Трампом

Вэнс обвинил диктаторов в росте цен на бензин и спровоцировал неудобные сравнения с Трампом

Вэнс обвинил диктаторов в росте цен на бензин и спровоцировал неудобные сравнения с Трампом

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