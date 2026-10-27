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Франція різко нарощує виробництво авіабомб HAMMER, якими ЗСУ знищують російські цілі

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Safran планує виробляти до 2000 HAMMER щороку з 2027-го, посилюючи можливі поставки Україні. Київ отримав ліцензії на локалізацію.

Франція різко нарощує виробництво авіабомб HAMMER, якими ЗСУ знищують російські цілі

Французька компанія Safran планує збільшити виробництво керованих авіабомб AASM HAMMER до 2000 одиниць на рік уже у 2027 році. Ці боєприпаси активно використовують Повітряні сили ЗСУ для ударів по російських військах. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на La Tribune, пише УНН.

Деталі

За останні роки компанія суттєво розширила виробничі потужності. Якщо у 2022 році Safran виготовила лише 200 авіабомб, то у 2025 році – понад 1000. У 2026 році планують випустити приблизно 1400 одиниць.

Уже наступного року виробництво може зрости до 2000 авіабомб. Компанія також удвічі скоротила виробничий цикл та продовжує інвестувати в розширення підприємств.

Чому збільшення виробництва важливе для України

AASM HAMMER мають твердопаливний прискорювач, який дозволяє запускати їх із меншої висоти, ніж звичайні плануючі авіабомби. Це зменшує ризики для українських пілотів під час бойових завдань.

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Збільшення виробництва створює можливості для нарощування постачань Україні, хоча конкретні обсяги майбутніх передач поки не оголошували.

Водночас Україна вже отримала необхідні ліцензії для локалізації виробництва AASM HAMMER.

Крім того, Safran розробляє далекобійну версію HAMMER XLR масою 1000 кг. Завдяки турбореактивному двигуну її максимальна дальність має зрости із 70 до 140 км.

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Степан Гафтко

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