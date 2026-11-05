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Военные показали поражение российского «Бук-М3» стоимостью $45 млн во время операции «Вивальди»

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Операторы KRAKEN поразили российский «Бук-М3» ударным дроном во время операции «Вивальди». Стоимость комплекса оценивается в $45 млн.

Военные показали поражение российского «Бук-М3» стоимостью $45 млн во время операции «Вивальди»

В Третьем армейском корпусе показали, как ударным беспилотником поразили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Видео поражения опубликовано в Telegram-канале подразделения, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что систему поразили во время наступательной операции "Вивальди". ЗРК атаковали беспилотником операторы MURAMASA 21-го отдельного полка беспилотных систем KRAKEN. На видео пилоты обнаружили дроном ЗРК, который двигался по дороге в сопровождении техники, и поразили его.

Потеря противником одного из ключевых средств ПВО означает меньше возможностей защищать свои силы на поле боя

пояснили в Третьем корпусе.

Справочно

ЗРК "Бук-М3" является одной из самых современных систем противовоздушной обороны на вооружении армии РФ, рассказали в подразделении. Это многофункциональная система средней дальности, способная перехватывать самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и беспилотники. Её используют для прикрытия войск и объектов инфраструктуры от атак с воздуха.

"Бук-М3" имеет заявленную высоту поражения до 35 километров и дальность до 70 километров. ЗРК оснащён шестью ракетами, которые способны сбивать цели, движущиеся со скоростью до 3 километров в секунду. Кроме этого, комплекс имеет многофункциональную РЛС. Ориентировочная стоимость установки — 45 миллионов долларов США.

Силы обороны уничтожили на Донбассе уникальную машину заряжания ЗРК «Бук-М3»07.10.26, 02:24 • 9786 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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