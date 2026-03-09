Сили оборони уразили С-300 у Криму та Бук-М3 на Луганщині, а також завдали ударів по командно-спостережних пунктах ворога
Київ • УНН
Українські військові уразили російські ЗРК у Криму та на Луганщині, а також командні пункти на Донеччині й Запоріжжі. Під удар потрапила жива сила ворога.
Підрозділи Сил оборони України уразили засоби ППО, командно-спостережні пункти та райони зосередження живої сили ворога, передає УНН із посиланням на Генштаб.
Підрозділи Сил оборони України 8-го та у ніч на 9 березня уразили засоби протиповітряної оборони противника – радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Лиманчука (ТОТ Луганської обл.)
Сили оборони знищили вертоліт Ка-27, уразили район зосередження ОТРК "Іскандер" у Криму та засоби ППО ворога06.03.26, 21:29 • 8211 переглядiв
Крім того, українські військові завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора. Зокрема уражено КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворога08.03.26, 13:12 • 55440 переглядiв
Серед іншого уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької обл., а також Петропавлівки на Харківщині. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються