Сили оборони уразили С-300 у Криму та Бук-М3 на Луганщині, а також завдали ударів по командно-спостережних пунктах ворога

12:46 • 6842 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 15069 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 8724 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 25851 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 24949 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 44137 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63846 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 103341 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55440 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47104 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку9 березня, 05:15 • 29568 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 26656 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 22836 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 30056 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 17934 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярів13:29 • 8178 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 18977 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 25854 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 31118 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 103343 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам 12:47 • 7838 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 23680 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 27473 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 34371 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 41073 перегляди
Сили оборони уразили С-300 у Криму та Бук-М3 на Луганщині, а також завдали ударів по командно-спостережних пунктах ворога

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Українські військові уразили російські ЗРК у Криму та на Луганщині, а також командні пункти на Донеччині й Запоріжжі. Під удар потрапила жива сила ворога.

Сили оборони уразили С-300 у Криму та Бук-М3 на Луганщині, а також завдали ударів по командно-спостережних пунктах ворога

Підрозділи Сил оборони України уразили засоби ППО, командно-спостережні пункти та райони зосередження живої сили ворога, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Підрозділи Сил оборони України 8-го та у ніч на 9 березня уразили засоби протиповітряної оборони противника – радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Лиманчука (ТОТ Луганської обл.)  

- повідомили у Генштабі.

Сили оборони знищили вертоліт Ка-27, уразили район зосередження ОТРК "Іскандер" у Криму та засоби ППО ворога06.03.26, 21:29 • 8211 переглядiв

Крім того, українські військові завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора. Зокрема уражено КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.

Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворога08.03.26, 13:12 • 55440 переглядiв

Серед іншого уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької обл., а також Петропавлівки на Харківщині. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються 

- резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Донецька область
Харківська область
Луганська область
Запорізька область
Бук (ЗРК)
Збройні сили України
С-300
Крим
Донецьк