12:46 • 6958 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 15265 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 9066 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 26227 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 25089 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 44213 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 63900 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 103537 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55447 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47107 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Графики отключений электроэнергии
Силы обороны поразили С-300 в Крыму и Бук-М3 на Луганщине, а также нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам врага

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Украинские военные поразили российские ЗРК в Крыму и на Луганщине, а также командные пункты в Донецкой и Запорожской областях. Под удар попала живая сила врага.

Силы обороны поразили С-300 в Крыму и Бук-М3 на Луганщине, а также нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам врага

Подразделения Сил обороны Украины поразили средства ПВО, командно-наблюдательные пункты и районы сосредоточения живой силы врага, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Подразделения Сил обороны Украины 8-го и в ночь на 9 марта поразили средства противовоздушной обороны противника – радиолокационную станцию из состава ЗРК С-300 в районе Спокойного (ВТО АР Крым), а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Лиманчука (ВТО Луганской обл.)

- сообщили в Генштабе.

Силы обороны уничтожили вертолет Ка-27, поразили район сосредоточения ОТРК "Искандер" в Крыму и средства ПВО врага06.03.26, 21:29 • 8211 просмотров

Кроме того, украинские военные нанесли серию ударов по командно-наблюдательным пунктам (КНП) подразделений российского агрессора. В частности, поражен КНП подразделения из состава "Рубикон" в районе города Донецк, а также командно-наблюдательные пункты врага в районах Запорожского, Червоноселовки, Гоголевки Запорожской области и Зачатовки в Донецкой области.

Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага08.03.26, 13:12 • 55449 просмотров

Среди прочего поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Родинского и Полтавки Донецкой обл., а также Петропавловки на Харьковщине. Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются

- резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Донецкая область
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
ЗРК Бук
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-300
Крым
Донецк