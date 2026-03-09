Силы обороны поразили С-300 в Крыму и Бук-М3 на Луганщине, а также нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам врага
Киев • УНН
Украинские военные поразили российские ЗРК в Крыму и на Луганщине, а также командные пункты в Донецкой и Запорожской областях. Под удар попала живая сила врага.
Подразделения Сил обороны Украины поразили средства ПВО, командно-наблюдательные пункты и районы сосредоточения живой силы врага, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Подразделения Сил обороны Украины 8-го и в ночь на 9 марта поразили средства противовоздушной обороны противника – радиолокационную станцию из состава ЗРК С-300 в районе Спокойного (ВТО АР Крым), а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Лиманчука (ВТО Луганской обл.)
Кроме того, украинские военные нанесли серию ударов по командно-наблюдательным пунктам (КНП) подразделений российского агрессора. В частности, поражен КНП подразделения из состава "Рубикон" в районе города Донецк, а также командно-наблюдательные пункты врага в районах Запорожского, Червоноселовки, Гоголевки Запорожской области и Зачатовки в Донецкой области.
Среди прочего поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Родинского и Полтавки Донецкой обл., а также Петропавловки на Харьковщине. Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются