"АТЕШ" зібрав дані про академію ППО рф у смоленську, де готують військових для "Буків" і "Панцирів"

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку Військової академії протиповітряної оборони зс рф у смоленську, де готують фахівців для російських систем ППО. Зібрану інформацію передали Силам оборони України, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

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За даними руху, на базі академії навчаються не лише курсанти, а й військові, які нещодавно підписали контракт та проходять прискорені курси підготовки. Також там перепідготовлюють досвідчених військовослужбовців перед відправленням на фронт.

Навчальний заклад готує командирів та спеціалістів для роботи з комплексами "Тор", "Бук", "Панцирь", "Игла" та "Верба", які російська армія використовує для прикриття військ, колон і складів.

Дані передали Силам оборони

Як стверджують в "АТЕШ", під час спостереження агенти зафіксували навчальну активність, рух службового транспорту та посилений режим охорони.

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Партизани заявили, що зібрані відомості дозволили уточнити розташування ключових ділянок академії, графік активності та загальну організацію охорони об'єкта. Інформацію передали Силам оборони України.

Крім того, агенти "АТЕШ" повідомили, що залишили поблизу академії листівки із закликами до російських курсантів, військових та місцевих жителів приєднуватися до руху.

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