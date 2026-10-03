"АТЕШ" собрал данные об академии ПВО рф в Смоленске, где готовят военнослужащих для "Буков" и "Панцирей"

Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели разведку Военной академии противовоздушной обороны вооружённых сил РФ в Смоленске, где готовят специалистов для российских систем ПВО. Собранную информацию передали Силам обороны Украины, сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По данным движения, на базе академии обучаются не только курсанты, но и военнослужащие, которые недавно подписали контракт и проходят ускоренные курсы подготовки. Также там переподготавливают опытных военнослужащих перед отправкой на фронт.

Учебное заведение готовит командиров и специалистов для работы с комплексами «Тор», «Бук», «Панцирь», «Игла» и «Верба», которые российская армия использует для прикрытия войск, колонн и складов.

Данные передали Силам обороны

Как утверждают в «АТЕШ», во время наблюдения агенты зафиксировали учебную активность, движение служебного транспорта и усиленный режим охраны.

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Партизаны заявили, что собранные сведения позволили уточнить расположение ключевых участков академии, график активности и общую организацию охраны объекта. Информацию передали Силам обороны Украины.

Кроме того, агенты «АТЕШ» сообщили, что оставили возле академии листовки с призывами к российским курсантам, военнослужащим и местным жителям присоединяться к движению.

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