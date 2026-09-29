"АТЕШ" разведал склад боеприпасов россиян в оккупированной Луганской области и передал координаты ВСУ

Агенты партизанского движения «АТЕШ» обнаружили склад боеприпасов российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. Собранную информацию об объекте передали Силам обороны Украины, сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

В движении заявили, что их агенты систематически выявляют российские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также фиксируют маршруты и графики их работы.

По утверждению «АТЕШ», полученные координаты передают украинским военным для дальнейшего поражения объектов. Точное расположение обнаруженного на этот раз склада в сообщении не раскрывается.

Силы обороны регулярно наносят удары по складам в Луганской области

В последние дни украинские военные сообщали о серии ударов по российской логистике в оккупированной Луганской области. В частности, 25 сентября и в ночь на 26 сентября Силы обороны поразили склад боеприпасов в Северодонецке.

В Генштабе также сообщали о других ударах по складам боеприпасов и материально-технического обеспечения российских войск на временно оккупированных территориях.

"АТЕШ" разведал российский завод, продукцию которого используют для производства БПЛА