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"АТЕШ" розвідав склад боєприпасів росіян на окупованій Луганщині та передав координати для ЗСУ

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Партизани «АТЕШ» виявили склад боєприпасів рф на окупованій Луганщині та передали координати Силам оборони. Місце об’єкта не розкрили.

"АТЕШ" розвідав склад боєприпасів росіян на окупованій Луганщині та передав координати для ЗСУ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" виявили склад боєприпасів російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області. Зібрану інформацію про об'єкт передали Силам оборони України, повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

У русі заявили, що їхні агенти систематично виявляють російські склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а також фіксують маршрути й графіки їхньої роботи.

За твердженням "АТЕШ", отримані координати передають українським військовим для подальшого ураження об'єктів. Точне розташування виявленого цього разу складу у повідомленні не розкривається.

Сили оборони регулярно б'ють по складах на Луганщині

Останніми днями українські військові повідомляли про серію ударів по російській логістиці на окупованій Луганщині. Зокрема, 25 вересня та в ніч на 26 вересня Сили оборони уразили склад боєприпасів у Сіверськодонецьку.

У Генштабі також повідомляли про інші удари по складах боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення російських військ на тимчасово окупованих територіях.  

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Степан Гафтко

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