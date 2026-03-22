$43.9650.50
ukenru
Ексклюзив
15:40 • 3276 перегляди
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
40%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
Ексклюзив
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Ольга Фреймут
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Бук (ЗРК)
Ракетна система С-400
The Times

Сили оборони уразили ЗРК “Бук” та низку об’єктів окупантів

Київ • УНН

 • 4682 перегляди

Сили оборони ліквідували ворожу ППО в рф та на окупованих територіях. Уражено командні пункти, райони зосередження сили та пункти управління БпЛА.

Українські військові продовжують завдавати ударів по важливих цілях противника. За минулу добу уражено зенітні ракетні комплекси, командні пункти та райони зосередження живої сили. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Уражені ЗРК "Бук", райони зосередження живої сили та низка інших важливих об’єктів російських окупантів. У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора українські захисники продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях України

- йдеться у дописі.

За попередніми даними, минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та знищили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі населеного пункту Пєрвоє мая в Брянській області рф. Чергова одиниця засобів ворожої ППО виведена з ладу – зафіксовано пряме влучання в ціль.

Також, у районі Старопетриківки (ТОТ Запорізької обл.) завдано удару по району зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу - "Бук-М2". Детальна інформація щодо результату наразі уточнюється.

Разом з тим, українські захисники завдали успішних ударів по логістичному хабу та району зосередження противника поблизу Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області,  уразили командно–спостережний пункт в околицях Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік  Рівнопілля, зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя, що у Запорізькій області та ще один командно–спостережний пункт ворога на його території, біля Смородіно, бєлгородської обл, рф

- йдеться у дописі.

Втрати ворога наразі уточнюються.

Нагадаємо

В період з 1 по 22 березня бійці підрозділу "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили 26 елементів російської ППО. Серед них - ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" та РЛС "Тріумф" зі складу С-400.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Брянська область
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Бук (ЗРК)
Збройні сили України
Ракетна система С-400
Гуляйполе
Україна
Бердянськ