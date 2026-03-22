Сили оборони уразили ЗРК “Бук” та низку об’єктів окупантів

Українські військові продовжують завдавати ударів по важливих цілях противника. За минулу добу уражено зенітні ракетні комплекси, командні пункти та райони зосередження живої сили. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Уражені ЗРК "Бук", райони зосередження живої сили та низка інших важливих об’єктів російських окупантів. У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора українські захисники продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях України

За попередніми даними, минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та знищили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі населеного пункту Пєрвоє мая в Брянській області рф. Чергова одиниця засобів ворожої ППО виведена з ладу – зафіксовано пряме влучання в ціль.

Також, у районі Старопетриківки (ТОТ Запорізької обл.) завдано удару по району зосередження ще одного зенітного ракетного комплексу - "Бук-М2". Детальна інформація щодо результату наразі уточнюється.

Разом з тим, українські захисники завдали успішних ударів по логістичному хабу та району зосередження противника поблизу Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області, уразили командно–спостережний пункт в околицях Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля, зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя, що у Запорізькій області та ще один командно–спостережний пункт ворога на його території, біля Смородіно, бєлгородської обл, рф