Силы обороны поразили ЗРК "Бук" и ряд объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Силы обороны ликвидировали вражескую ПВО в РФ и на оккупированных территориях. Поражены командные пункты, районы сосредоточения сил и пункты управления БПЛА.

Украинские военные продолжают наносить удары по важным целям противника. За прошедшие сутки поражены зенитные ракетные комплексы, командные пункты и районы сосредоточения живой силы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Поражены ЗРК "Бук", районы сосредоточения живой силы и ряд других важных объектов российских оккупантов. В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора украинские защитники продолжают наносить поражения по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях Украины

По предварительным данным, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Первое мая в Брянской области РФ. Очередная единица средств вражеской ПВО выведена из строя – зафиксировано прямое попадание в цель.

Также, в районе Старопетриковки (ТОТ Запорожской обл.) нанесен удар по району сосредоточения еще одного зенитного ракетного комплекса - "Бук-М2". Подробная информация о результате сейчас уточняется.

Вместе с тем, украинские защитники нанесли успешные удары по логистическому хабу и району сосредоточения противника вблизи Великой Новоселки на временно оккупированной территории Донецкой области, поразили командно-наблюдательный пункт в окрестностях Успеновки, пункт управления БпЛА неподалеку Ровнополья, сосредоточение живой силы вблизи Бердянска и Гуляйполя, что в Запорожской области и еще один командно-наблюдательный пункт врага на его территории, возле Смородино, белгородской обл, рф

Потери врага сейчас уточняются.

В период с 1 по 22 марта бойцы подразделения "Птицы Мадяра" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили 26 элементов российской ПВО. Среди них - ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" и РЛС "Триумф" из состава С-400.

Алла Киосак

