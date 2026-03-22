СБС знищили 26 одиниць російського ППО за три тижні березня - "Мадяр"

В період з 1 по 22 березня бійці підрозділу "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили 26 елементів російської ППО. Серед них - ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" та РЛС "Тріумф" зі складу С-400. Про це повідомляє УНН з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

22 березня на брянщині знищено високомобільні багатофункціональні ЗРК середньої дальності (зенітно-ракетний комплекс) "Бук-М3" разом з розрахунком та пуско-заряджальна установка "Бук-М2". Підпрацювали пілоти 413 окремого полку "Рейд" СБС - йдеться в дописі.

Також пілоти 1 окремого центру Сил безпілотних систем знищили РЛС "Тріумф" зі складу комплексу С-400 на окупованій Донеччині.

Українські сили ППО збили 127 ворожих безпілотників різних типів під час нічної атаки 22 березня. При цьому було зафіксовано вісім влучань та падіння уламків у чотирнадцяти місцях.