СБС уничтожили 26 единиц российской ПВО за три недели марта - "Мадьяр"
Киев • УНН
Бойцы СБС поразили ЗРК Бук-М3 и РЛС Триумф в Донецкой области и брянской области. Всего с начала марта ликвидировано 26 вражеских объектов противовоздушной обороны.
В период с 1 по 22 марта бойцы подразделения "Птицы Мадяра" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили 26 элементов российской ПВО. Среди них - ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" и РЛС "Триумф" из состава С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.
Подробности
22 марта на брянщине уничтожены высокомобильные многофункциональные ЗРК средней дальности (зенитно-ракетный комплекс) "Бук-М3" вместе с расчетом и пуско-заряжающая установка "Бук-М2". Поработали пилоты 413 отдельного полка "Рейд" СБС
Также пилоты 1 отдельного центра Сил беспилотных систем уничтожили РЛС "Триумф" из состава комплекса С-400 на оккупированной Донетчине.
Напомним
Украинские силы ПВО сбили 127 вражеских беспилотников различных типов во время ночной атаки 22 марта. При этом было зафиксировано восемь попаданий и падение обломков в четырнадцати местах.