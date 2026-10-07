Сили оборони уразили військові об’єкти рф у брянській області та на ТОТ - Генштаб
Київ • УНН
Українські військові уразили аеродром, станції РЕБ і радіолокації, пункти управління та склади російських військ. У Генштабі уточнюють збитки.
У вівторок, 6 жовтня та у ніч на середу, 7 жовтня, підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів противника на окупованих територіях України та території рф. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Сили оборони уразили аеродром "сеща" у брянській області рф. Ступінь збитків уточнюється.
У районі населеного пункту гриньово тієї ж брянської області рф уражено станцію радіоелектронної боротьби противника, а в районі еліонки цієї ж області - радіолокаційну станцію.
У районі окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА російських військ.
Також українські воїни завдали ударів по пунктах управління БПЛА противника в районах Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області, а також КСП у районі Гірника Донецької області. У районах Українська та Курахівки Донецької області уражено командно-спостережні пункти противника. На тимчасово окупованій території Луганської області в районі Криничного уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських окупантів, а в районі Кондрючого - склад паливно-мастильних матеріалів
Нагадаємо
3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Йдеться про ЗРК "Бук-М3", місце запуску БПЛА та інші об'єкти.