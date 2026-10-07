Силы обороны поразили военные объекты рф в брянской области и на ВОТ - Генштаб

Во вторник, 6 октября, и в ночь на среду, 7 октября, подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов противника на оккупированных территориях Украины и территории рф. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Силы обороны поразили аэродром "сеща" в брянской области рф. Степень ущерба уточняется.

В районе населённого пункта гриньово той же брянской области рф поражена станция радиоэлектронной борьбы противника, а в районе элионки этой же области - радиолокационная станция.

В районе оккупированного Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских войск.

Также украинские воины нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Белоцерковки и Каменки Запорожской области, а также КСП в районе Горняка Донецкой области. В районах Украинска и Кураховки Донецкой области поражены командно-наблюдательные пункты противника. На временно оккупированной территории Луганской области в районе Криничного поражён склад материально-технических средств подразделения российских оккупантов, а в районе Кондрючего - склад горюче-смазочных материалов