Під москвою, ймовірно, атаковано арсенал зберігання та відновлення військової техніки
Київ • УНН
Під серпуховом, ймовірно, атакували 75-й арсенал, де ремонтують «Бу к» і С-300В. Масштаби пошкоджень не встановлені, офіційного підтвердження немає.
Сили оборони України, ймовірно, атакували 75-й арсенал у Серпухові Московської області, де росіяни зберігають, ремонтують та відновлюють військову техніку, зокрема зенітні ракетні комплекси. Для удару могли використати ракети або реактивні безпілотники. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, пише УНН.
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За інформацією каналу, під ударом опинився об'єкт російського оборонно-промислового комплексу, який спеціалізується на обслуговуванні військової техніки та систем протиповітряної оборони.
Під час атаки в серпухові оголошували ракетну небезпеку. Водночас інформації про масштаби пошкоджень підприємства та можливі втрати російської сторони наразі немає.
На арсеналі ремонтували комплекси "Бук" та С-300В
За інформацією російської державної корпорації "Ростех", на підприємстві ремонтували техніку зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", "Бук-М2" та С-300В.
Об'єкт раніше привертав увагу OSINT-аналітиків. Зокрема, у березні 2024 року дослідник Jompy назвав 75-й арсенал єдиною виявленою ним базою зберігання російських зенітних систем.
Потенційне ураження такого підприємства може вплинути на можливості російської армії ремонтувати та відновлювати засоби ППО. Однак оцінити наслідки атаки можна буде лише після підтвердження пошкоджень.
Генеральний штаб ЗСУ та інші офіційні українські джерела наразі не підтверджували інформацію про удар по 75-му арсеналу.
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