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Ракетный комплекс "Панцирь"

Под Москвой, предположительно, атакован арсенал хранения и восстановления военной техники

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

Под Серпуховом, предположительно, атаковали 75-й арсенал, где ремонтируют «Бук» и С-300В. Масштабы повреждений не установлены, официального подтверждения нет.

Под Москвой, предположительно, атакован арсенал хранения и восстановления военной техники

Силы обороны Украины, вероятно, атаковали 75-й арсенал в Серпухове Московской области, где россияне хранят, ремонтируют и восстанавливают военную технику, в частности зенитные ракетные комплексы. Для удара могли использовать ракеты или реактивные беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По информации канала, под удар попал объект российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующийся на обслуживании военной техники и систем противовоздушной обороны.

Во время атаки в Серпухове объявляли ракетную опасность. Вместе с тем информации о масштабах повреждений предприятия и возможных потерях российской стороны пока нет.

На арсенале ремонтировали комплексы "Бук" и С-300В

По информации российской государственной корпорации "Ростех", на предприятии ремонтировали технику зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", "Бук-М2" и С-300В.

Объект ранее привлекал внимание OSINT-аналитиков. В частности, в марте 2024 года исследователь Jompy назвал 75-й арсенал единственной выявленной им базой хранения российских зенитных систем.

Потенциальное поражение такого предприятия может повлиять на возможности российской армии ремонтировать и восстанавливать средства ПВО. Однако оценить последствия атаки можно будет только после подтверждения повреждений.

Генеральный штаб ВСУ и другие официальные украинские источники пока не подтверждали информацию об ударе по 75-му арсеналу.

Генштаб обнародовал данные о том, сколько российских военнослужащих и техники уничтожено за сутки на фронте22.10.26, 07:09 • 2716 просмотров

Степан Гафтко

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