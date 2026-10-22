Под Москвой, предположительно, атакован арсенал хранения и восстановления военной техники
Киев • УНН
Под Серпуховом, предположительно, атаковали 75-й арсенал, где ремонтируют «Бук» и С-300В. Масштабы повреждений не установлены, официального подтверждения нет.
Силы обороны Украины, вероятно, атаковали 75-й арсенал в Серпухове Московской области, где россияне хранят, ремонтируют и восстанавливают военную технику, в частности зенитные ракетные комплексы. Для удара могли использовать ракеты или реактивные беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По информации канала, под удар попал объект российского оборонно-промышленного комплекса, специализирующийся на обслуживании военной техники и систем противовоздушной обороны.
Во время атаки в Серпухове объявляли ракетную опасность. Вместе с тем информации о масштабах повреждений предприятия и возможных потерях российской стороны пока нет.
На арсенале ремонтировали комплексы "Бук" и С-300В
По информации российской государственной корпорации "Ростех", на предприятии ремонтировали технику зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", "Бук-М2" и С-300В.
Объект ранее привлекал внимание OSINT-аналитиков. В частности, в марте 2024 года исследователь Jompy назвал 75-й арсенал единственной выявленной им базой хранения российских зенитных систем.
Потенциальное поражение такого предприятия может повлиять на возможности российской армии ремонтировать и восстанавливать средства ПВО. Однако оценить последствия атаки можно будет только после подтверждения повреждений.
Генеральный штаб ВСУ и другие официальные украинские источники пока не подтверждали информацию об ударе по 75-му арсеналу.
Генштаб обнародовал данные о том, сколько российских военнослужащих и техники уничтожено за сутки на фронте22.10.26, 07:09 • 2716 просмотров