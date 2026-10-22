Генштаб обнародовал данные о том, сколько российских военнослужащих и техники уничтожено за сутки на фронте

Украинские военнослужащие в течение минувших суток продолжали наносить потери российской армии. В частности, Силы обороны уничтожили 1750 беспилотников оперативно-тактического уровня, 7 средств противовоздушной обороны и 363 единицы автомобильной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным военного командования, общие потери российской армии в беспилотниках оперативно-тактического уровня с начала полномасштабного вторжения достигли 575 142 единиц.

Кроме того, украинские защитники за сутки уничтожили 2 единицы специальной техники противника. Всего Россия потеряла уже 4846 таких машин.

Общие потери российской техники

По информации Генштаба, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 2997 средств противовоздушной обороны и 165 641 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

Потери противника также составляют 5138 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.

В Генеральном штабе подчеркнули, что данные о потерях российской армии уточняются.

Для перехвата украинских дронов Россия уже поднимает даже редкие истребители МиГ-35 — всего их 6