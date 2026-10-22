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Генштаб оприлюднив дані, скільки російських військових та техніки знищено протягом доби на фронті

Київ • УНН

 • 3086 перегляди

Сили оборони за добу знищили 1750 дронів, 7 засобів ППО та 363 одиниці автотехніки рф. Дані про втрати уточнюються.

Генштаб оприлюднив дані, скільки російських військових та техніки знищено протягом доби на фронті

Українські військові протягом минулої доби продовжували завдавати втрат російській армії. Зокрема, Сили оборони знищили 1750 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 засобів протиповітряної оборони та 363 одиниці автомобільної техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними військового командування, загальні втрати російської армії в безпілотниках оперативно-тактичного рівня від початку повномасштабного вторгнення досягли 575 142 одиниць.

Крім того, українські захисники за добу знищили 2 одиниці спеціальної техніки противника. Загалом росія втратила вже 4846 таких машин.

Загальні втрати російської техніки

За інформацією Генштабу, від початку повномасштабної війни російська армія втратила 2997 засобів протиповітряної оборони та 165 641 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн.

Втрати противника також становлять 5138 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

У Генеральному штабі наголосили, що дані щодо втрат російської армії уточнюються.

Для перехоплення українських дронів росія вже піднімає навіть рідкісні винищувачі МіГ-35, їх всього 622.10.26, 03:17 • 15753 перегляди

Степан Гафтко

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