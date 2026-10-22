Для перехвата украинских дронов Россия уже поднимает даже редкие истребители МиГ-35 — всего их 6

российская армия начала привлекать редкие истребители МиГ-35 для противодействия дальнобойным беспилотникам ВСУ, которые атакуют объекты на территории рф. В распоряжении российских военно-космических сил есть лишь 6 таких самолётов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По информации аналитиков, россияне используют МиГ-35 для перехвата украинских ударных дронов. В качестве подтверждения сообщество опубликовало фотографию российского пилота из кабины истребителя, который, вероятно, принимал участие в таких операциях.

Всего российская авиация имеет 86 истребителей МиГ-29 различных модификаций и лишь 6 МиГ-35. При этом фактическое количество боеспособных МиГ-29 остаётся неизвестным.

Почему у россии лишь 6 истребителей МиГ-35

Все 6 самолётов МиГ-35 относятся к экспериментальной партии, которую россия производила в течение 5 лет — с 2018 по 2023 год. В неё вошли 4 одноместных и 2 двухместных истребителя.

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МиГ-35 является модернизированной версией МиГ-29. Согласно заявленным характеристикам, он имеет на 50% большую дальность полёта и может нести до 6500 кг вооружения, в частности ракеты классов "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".

россия ещё в 2023 году заявляла о применении МиГ-35 в войне против Украины. Однако серийное производство этих истребителей так и не приобрело значительных масштабов, а попытки продать их иностранным заказчикам не принесли ожидаемых результатов.

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