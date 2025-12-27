Спецпризначенці СБУ від початку війни знищили понад 500 російських систем ППО

$41.930.22
49.430.26
ukenru
26 грудня, 18:17 • 9088 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 22515 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 21428 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 27904 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 41455 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 25686 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 20409 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19364 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21146 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45579 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
78%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 10443 перегляди
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto26 грудня, 15:38 • 34561 перегляди
Колесо огляду на Подолі У Києві припинило роботу: власник розпочав демонтаж на вимогу прокуратури26 грудня, 15:39 • 4476 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 9350 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13401 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13443 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 22515 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 18786 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 41455 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Блогери
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Каліфорнія
Мінськ
Реклама
УНН Lite
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13443 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 9402 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 10469 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 12544 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 27224 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Дія (сервіс)

Спецпризначенці СБУ від початку війни знищили понад 500 російських систем ППО

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України від початку повномасштабного вторгнення рф знищили понад 500 російських систем протиповітряної оборони.

Спецпризначенці СБУ від початку війни знищили понад 500 російських систем ППО

З початку повномасштабного вторгнення росії бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували понад 500 російських систем протиповітряної оборони. Про це повідомив пресцентр СБУ та оприлюднив відео бойової роботи спецпризначенців "Альфи", передає УНН

Ми по-своєму "вітаємо" ворога з сьогоднішнім Днем ППО Сухопутних військ рф. Адже з початку повномасштабного вторгнення наші воїни спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України влаштували систематичне знищення "непробивного" повітряного щита ворога

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед уражених цілей – ключові елементи так званої "найсучаснішої російської ППО", зокрема:

  • зенітно-ракетні системи великого і середнього радіуса дії С-400 і С-300,
    • зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1",
      • зенітно-ракетні комплекси "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" та "Стріла-10",
        • радіолокаційні станції,
          • командні пункти й засоби виявлення, без яких ППО перетворюється на сліпу та нескоординовану систему.

            "Виконана робота має безперечну цінність: вона дозволила пробити коридори в багатошаровій системі російської протиповітряної оборони та забезпечити проходи для ударів українських далекобійних дронів углиб тилу противника – по базах, складах, аеродромах та інших військових цілях", - наголосили у спецслужбі.

            Нагадаємо

            Підрозділи Сил оборони України 26 грудня уразили зосередження живої сили 14 бригади спецпризначення рф у Бердянському та склад 228 мотострілецького полку в Старобешевому. Також знищено склад ПММ ворога у Волновасі.

            Дослідники виявили ймовірне місце розташування російських ракет "Орєшнік" в білорусі26.12.25, 23:39 • 1128 переглядiв

            Віта Зеленецька

            Війна в Україні
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Бук (ЗРК)
            Ракетний комплекс "Тор"
            Служба безпеки України
            Ракетна система С-400
            Ракетний комплекс "Панцир"
            С-300
            Україна