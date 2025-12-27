Спецпризначенці СБУ від початку війни знищили понад 500 російських систем ППО
Київ • УНН
Бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України від початку повномасштабного вторгнення рф знищили понад 500 російських систем протиповітряної оборони.
З початку повномасштабного вторгнення росії бійці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували понад 500 російських систем протиповітряної оборони. Про це повідомив пресцентр СБУ та оприлюднив відео бойової роботи спецпризначенців "Альфи", передає УНН.
Ми по-своєму "вітаємо" ворога з сьогоднішнім Днем ППО Сухопутних військ рф. Адже з початку повномасштабного вторгнення наші воїни спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України влаштували систематичне знищення "непробивного" повітряного щита ворога
Зазначається, що серед уражених цілей – ключові елементи так званої "найсучаснішої російської ППО", зокрема:
- зенітно-ракетні системи великого і середнього радіуса дії С-400 і С-300,
- зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1",
- зенітно-ракетні комплекси "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" та "Стріла-10",
- радіолокаційні станції,
- командні пункти й засоби виявлення, без яких ППО перетворюється на сліпу та нескоординовану систему.
"Виконана робота має безперечну цінність: вона дозволила пробити коридори в багатошаровій системі російської протиповітряної оборони та забезпечити проходи для ударів українських далекобійних дронів углиб тилу противника – по базах, складах, аеродромах та інших військових цілях", - наголосили у спецслужбі.
Нагадаємо
Підрозділи Сил оборони України 26 грудня уразили зосередження живої сили 14 бригади спецпризначення рф у Бердянському та склад 228 мотострілецького полку в Старобешевому. Також знищено склад ПММ ворога у Волновасі.
