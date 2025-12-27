Дослідники виявили ймовірне місце розташування російських ракет "Орєшнік" в білорусі

росія, ймовірно, розміщує нові гіперзвукові балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю, на колишній авіабазі у східній білорусі. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Двоє дослідників зі США ідентифікували колишню авіабазу в білорусі під час аналізу супутникових зображень. За словами джерела, обізнаного з ситуацією, ці оцінки загалом збігаються з висновками американської розвідки.

Такий крок може посилити можливості росії щодо доставки ракет по всій Європі - пише інформагенція.

Дослідники Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Каліфорнії та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA у Вірджинії заявили, що вони базують свій висновок щодо розміщення ракет "Орєшнік" на знімках комерційної супутникової компанії Planet Labs.

Льюїс та Евелет заявили, що вони на 90% впевнені: мобільні пускові установки "Орєшнік" будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева, приблизно за 307 км на схід від столиці Білорусі Мінська та за 478 км на південний захід від Москви.

Згідно із висновками американських дослідників, аналіз знімків Planet Labs виявив поспішний будівельний проект, який розпочався між 4 та 12 серпня, і показав риси, що відповідають характеристикам російської стратегічної ракетної бази.

Однією з явних ознак на фотографії від 19 листопада є "пункт перевалки військової залізниці", оточений захисним парканом, куди, за словами Евелета, можна було доставити потягом ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти.

Ще однією особливістю, за словами Льюїса, є заливання в кінці злітно-посадкової смуги бетонного майданчика, який потім був покритий землею, що він назвав "відповідним замаскованій точці запуску".

Нагадаємо

росія планує збільшити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини.

18 грудня 2025 року олександр лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" заступив на бойове чергування в білорусі.

