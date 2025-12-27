Исследователи обнаружили вероятное местоположение российских ракет "Орешник" в Беларуси
Киев • УНН
По данным спутникового анализа американских исследователей, Россия может разместить в восточной Беларуси новые гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, что потенциально усиливает ее ракетные возможности в Европе.
Россия, вероятно, размещает новые гиперзвуковые баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе в восточной Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Подробности
Двое исследователей из США идентифицировали бывшую авиабазу в Беларуси при анализе спутниковых изображений. По словам источника, знакомого с ситуацией, эти оценки в целом совпадают с выводами американской разведки.
Такой шаг может усилить возможности России по доставке ракет по всей Европе
Исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA в Вирджинии заявили, что они основывают свой вывод о размещении ракет "Орешник" на снимках коммерческой спутниковой компании Planet Labs.
Льюис и Эвелет заявили, что они на 90% уверены: мобильные пусковые установки "Орешник" будут размещены на бывшей авиабазе вблизи Кричева, примерно в 307 км к востоку от столицы Беларуси Минска и в 478 км к юго-западу от Москвы.
Согласно выводам американских исследователей, анализ снимков Planet Labs выявил поспешный строительный проект, который начался между 4 и 12 августа, и показал черты, соответствующие характеристикам российской стратегической ракетной базы.
Одним из явных признаков на фотографии от 19 ноября является "пункт перевалки военной железной дороги", окруженный защитным забором, куда, по словам Эвелета, можно было доставить поездом ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты.
Еще одной особенностью, по словам Льюиса, является заливка в конце взлетно-посадочной полосы бетонной площадки, которая затем была покрыта землей, что он назвал "соответствующим замаскированной точке запуска".
Напомним
Россия планирует увеличить серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части.
18 декабря 2025 года Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси.
