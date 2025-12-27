Исследователи обнаружили вероятное местоположение российских ракет "Орешник" в Беларуси

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 6176 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 18251 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 19107 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 25465 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 39597 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25014 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19882 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19136 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20952 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44842 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
84%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 11756 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 17332 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 8732 просмотра
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto26 декабря, 15:38 • 30145 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 11557 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 11560 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 18251 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 17335 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 39597 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44842 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Виктор Ляшко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Венесуэла
Село
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 11562 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 7626 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 8738 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 11758 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 26814 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Дія (сервис)
Нефть марки Brent
Социальная сеть

Исследователи обнаружили вероятное местоположение российских ракет "Орешник" в Беларуси

Киев • УНН

 • 6 просмотра

По данным спутникового анализа американских исследователей, Россия может разместить в восточной Беларуси новые гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, что потенциально усиливает ее ракетные возможности в Европе.

Исследователи обнаружили вероятное местоположение российских ракет "Орешник" в Беларуси

Россия, вероятно, размещает новые гиперзвуковые баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе в восточной Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Подробности

Двое исследователей из США идентифицировали бывшую авиабазу в Беларуси при анализе спутниковых изображений. По словам источника, знакомого с ситуацией, эти оценки в целом совпадают с выводами американской разведки.

Такой шаг может усилить возможности России по доставке ракет по всей Европе

- пишет информагентство.

Исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA в Вирджинии заявили, что они основывают свой вывод о размещении ракет "Орешник" на снимках коммерческой спутниковой компании Planet Labs.

Льюис и Эвелет заявили, что они на 90% уверены: мобильные пусковые установки "Орешник" будут размещены на бывшей авиабазе вблизи Кричева, примерно в 307 км к востоку от столицы Беларуси Минска и в 478 км к юго-западу от Москвы.

Согласно выводам американских исследователей, анализ снимков Planet Labs выявил поспешный строительный проект, который начался между 4 и 12 августа, и показал черты, соответствующие характеристикам российской стратегической ракетной базы.

Киев и пол-Украины недосягаемы для "Орешника" с территории Беларуси - эксперты19.12.25, 17:56 • 4387 просмотров

Одним из явных признаков на фотографии от 19 ноября является "пункт перевалки военной железной дороги", окруженный защитным забором, куда, по словам Эвелета, можно было доставить поездом ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты.

Украина передала партнерам информацию, где в беларуси будет размещен "Орешник" - Зеленский19.12.25, 14:21 • 3494 просмотра

Еще одной особенностью, по словам Льюиса, является заливка в конце взлетно-посадочной полосы бетонной площадки, которая затем была покрыта землей, что он назвал "соответствующим замаскированной точке запуска".

Напомним

Россия планирует увеличить серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части.

18 декабря 2025 года Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси.

"Орешник" в беларуси и состояние российского военного производства: Зеленский заслушал руководителя Службы внешней разведки24.12.25, 15:06 • 2648 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Минск
Беларусь
Reuters
Вирджиния
Калифорния
Соединённые Штаты