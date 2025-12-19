Киев и пол-Украины недосягаемы для "Орешника" с территории Беларуси - эксперты

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 3374 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 7522 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 8930 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 16716 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 15669 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 13819 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 15654 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12728 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 20524 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 11041 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.2м/с
92%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов19 декабря, 07:49 • 4402 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 12807 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 21246 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 21644 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 23665 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 16705 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 20519 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 23740 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 26948 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 53182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Савченко Надежда
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Беларусь
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 66 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 58266 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 40250 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 38552 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 44810 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
M1 Abrams

Киев и пол-Украины недосягаемы для "Орешника" с территории Беларуси - эксперты

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Военные аналитики Defense Express опровергают панические прогнозы относительно быстрого удара "Орешником" по Киеву с территории Беларуси. Ракета имеет минимальную дальность полета 700 км, что делает Киев и большую часть Украины недосягаемыми для нее с белорусских полигонов.

Киев и пол-Украины недосягаемы для "Орешника" с территории Беларуси - эксперты

Размещение российских баллистических ракет средней дальности "Орешник" в Беларуси спровоцировало волну панических прогнозов относительно сверхбыстрого удара по Киеву. Некоторые ресурсы распространили информацию, якобы ракета может долететь до украинской столицы за 1 минуту 41 секунду. Однако военные аналитики Defense Express называют такие расчеты абсолютным бредом, основанным на незнании физики полета, пишет УНН.

Подробности

Цифры в "111 секунд" появились в результате простого деления расстояния на максимальную скорость ракеты (12300 км/ч). Такой подход в корне ошибочен, ведь баллистическая ракета движется не по прямой, а по крутой дуге. Максимальную скорость она развивает лишь на короткий момент после разгона, а остальной путь преодолевает по инерции. Следовательно, реальное время полета значительно больше, чем примитивные математические прогнозы.

Парадокс минимальной дальности

Самым главным фактором, который игнорируют "пугалки", является техническое ограничение ракеты. Как и советский аналог РСД-10 "Пионер", двухступенчатый "Орешник" имеет не только максимальную, но и минимальную дальность полета. По данным украинских спецслужб, этот порог составляет 700 км.

По Киеву "Орешник" с территории Беларуси вообще попасть не может, потому что от самой отдаленной точки этой страны до украинской столицы – 660 км 

– отмечают эксперты.

Почему ракета не может стрелять "под себя"

Конструкция твердотопливных ракет средней дальности предусматривает, что двигатели должны отработать определенное время. Если цель находится ближе чем за 700 км, ракета просто не сможет построить траекторию для попадания: она либо перелетит объект, либо выйдет за пределы управляемого полета.

Таким образом, несмотря на то, что "Орешник" остается серьезной угрозой для отдаленных столиц Европы в случае глобального конфликта, большая часть Украины, включая Киев, парадоксально находится в "мертвой зоне" для запусков с белорусских полигонов.

Украина передала партнерам информацию, где в беларуси будет размещен "Орешник" - Зеленский19.12.25, 15:21 • 2140 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Европа
Владимир Зеленский
Украина