Киев и пол-Украины недосягаемы для "Орешника" с территории Беларуси - эксперты
Киев • УНН
Военные аналитики Defense Express опровергают панические прогнозы относительно быстрого удара "Орешником" по Киеву с территории Беларуси. Ракета имеет минимальную дальность полета 700 км, что делает Киев и большую часть Украины недосягаемыми для нее с белорусских полигонов.
Размещение российских баллистических ракет средней дальности "Орешник" в Беларуси спровоцировало волну панических прогнозов относительно сверхбыстрого удара по Киеву. Некоторые ресурсы распространили информацию, якобы ракета может долететь до украинской столицы за 1 минуту 41 секунду. Однако военные аналитики Defense Express называют такие расчеты абсолютным бредом, основанным на незнании физики полета, пишет УНН.
Подробности
Цифры в "111 секунд" появились в результате простого деления расстояния на максимальную скорость ракеты (12300 км/ч). Такой подход в корне ошибочен, ведь баллистическая ракета движется не по прямой, а по крутой дуге. Максимальную скорость она развивает лишь на короткий момент после разгона, а остальной путь преодолевает по инерции. Следовательно, реальное время полета значительно больше, чем примитивные математические прогнозы.
Парадокс минимальной дальности
Самым главным фактором, который игнорируют "пугалки", является техническое ограничение ракеты. Как и советский аналог РСД-10 "Пионер", двухступенчатый "Орешник" имеет не только максимальную, но и минимальную дальность полета. По данным украинских спецслужб, этот порог составляет 700 км.
По Киеву "Орешник" с территории Беларуси вообще попасть не может, потому что от самой отдаленной точки этой страны до украинской столицы – 660 км
Почему ракета не может стрелять "под себя"
Конструкция твердотопливных ракет средней дальности предусматривает, что двигатели должны отработать определенное время. Если цель находится ближе чем за 700 км, ракета просто не сможет построить траекторию для попадания: она либо перелетит объект, либо выйдет за пределы управляемого полета.
Таким образом, несмотря на то, что "Орешник" остается серьезной угрозой для отдаленных столиц Европы в случае глобального конфликта, большая часть Украины, включая Киев, парадоксально находится в "мертвой зоне" для запусков с белорусских полигонов.
