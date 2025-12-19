Украина передала партнерам информацию, где в беларуси будет размещен "Орешник" - Зеленский

Украина передала информацию партнерам о том, где в беларуси будет размещен российский ракетный комплекс "Орешник". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, передает УНН.

Что касается "Орешника". Завершается перемещение "Орешника" на территорию беларуси. Мы понимаем, где это будет. Где будет размещено. Мы информацию передаем нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать, на мой взгляд

Он отметил, что Украина и ранее предупреждала партнеров, в том числе и американцев, что россия будет размещать "Орешник" на территории беларуси.

Мы показывали дистанцию, на которую будет действовать "Орешник". Это угроза многим европейским странам. Мы им это показывали. "Орешник" дронами сбить невозможно на сегодня. Они использовали "Орешник" по территории Украины, мы понимаем, как с этим бороться

По его словам, Украина просила партнеров применить санкции против компаний, которые продают компоненты через третьи страны, подходящие к "Орешнику".

Без этих компонентов россия просто не может. Я не вижу этих введенных санкций. Считаем, что россия будет продолжать производить "Орешник". Много его она еще не способна производить, несмотря на упреки, которые она бы ни делала. Мы понимаем количество их, но они это делают не просто так