Украина передала партнерам информацию, где в беларуси будет размещен "Орешник" - Зеленский

$42.340.00
49.590.04
ukenru
12:39 • 2274 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 3526 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 2724 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 7976 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 4934 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 5422 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 19625 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 19951 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19594 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 22954 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
91%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 21531 просмотра
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 8964 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 13154 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 8046 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 9582 просмотра
публикации
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 7982 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 9980 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 19627 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 46996 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 36963 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Андрей Костин
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Польша
Одесса
Одесская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 54790 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 36840 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 35486 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 41918 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 46951 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
СВИФТ

Украина передала партнерам информацию, где в беларуси будет размещен "Орешник" - Зеленский

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала партнерам информацию о месте размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в беларуси. Он отметил, что этот комплекс представляет угрозу для многих европейских стран, и призвал к санкциям против компаний, поставляющих компоненты для его производства.

Украина передала партнерам информацию, где в беларуси будет размещен "Орешник" - Зеленский

Украина передала информацию партнерам о том, где в беларуси будет размещен российский ракетный комплекс "Орешник". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, передает УНН.

Детали

Что касается "Орешника". Завершается перемещение "Орешника" на территорию беларуси. Мы понимаем, где это будет. Где будет размещено. Мы информацию передаем нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать, на мой взгляд

 - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина и ранее предупреждала партнеров, в том числе и американцев, что россия будет размещать "Орешник" на территории беларуси.

Мы показывали дистанцию, на которую будет действовать "Орешник". Это угроза многим европейским странам. Мы им это показывали. "Орешник" дронами сбить невозможно на сегодня. Они использовали "Орешник" по территории Украины, мы понимаем, как с этим бороться

- добавил Зеленский.

По его словам, Украина просила партнеров применить санкции против компаний, которые продают компоненты через третьи страны, подходящие к "Орешнику".

Без этих компонентов россия просто не может. Я не вижу этих введенных санкций. Считаем, что россия будет продолжать производить "Орешник". Много его она еще не способна производить, несмотря на упреки, которые она бы ни делала. Мы понимаем количество их, но они это делают не просто так

- подчеркнул Президент.

Напомним

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что со вчерашнего дня ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в его стране. В СНБО заявили, что комплекс - это пропаганда страха для Европы.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
Польша