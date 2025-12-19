Україна передала партнерам інформацію, де у білорусі буде розміщений “Орєшнік” - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала партнерам інформацію про місце розміщення російського ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі. Він зазначив, що цей комплекс становить загрозу для багатьох європейських країн, і закликав до санкцій проти компаній, що постачають компоненти для його виробництва.
Україна передала інформацію партнерам щодо того, де у білорусі буде розміщений російський ракетний комплекс "Орєшнік". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким, передає УНН.
Деталі
Що стосується "Орєшніка". Завершується переміщення "Орєшніка" на територію білорусі. Ми розуміємо, де це буде. Де буде розміщено. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу, і зрозуміти, як їм на це реагувати, на мій погляд
Він зазначив, що Україна і раніше попереджала партнерів, у тому числі і американців, що росія буде розміщувати "Орєшнік" на території білорусі.
Ми показували дистанцію, на яку буде діяти "Орєшнік". Це загроза багатьом європейським країнам. Ми їм це показували. "Орєшнік" дронами збити неможливо на сьогодні. Вони використовували "Орєшнік" по території України, ми розуміємо як з цим боротися
За його словами, Україна просила партнерів застосувати санкції проти компаній, які продають компоненти через треті країни, які підходять до "Орєшніка".
Без цих компонентів росія просто не може. Я не бачу цих введених санкцій. Вважаємо, що росія буде продовжувати виробляти "Орєшнік". Багато його вона ще не спроможна виробляти, незважаючи на закиди, які вона б не робила. Ми розуміємо кількість їх, але вони це роблять не просто так
Нагадаємо
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що відучора ракетний комплекс "Орєшнік" заступив на бойове чергування в його країні. В РНБО заявили, що комплекс - це пропаганда страху для Європи.