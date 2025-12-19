Україна передала партнерам інформацію, де у білорусі буде розміщений “Орєшнік” - Зеленський

Україна передала інформацію партнерам щодо того, де у білорусі буде розміщений російський ракетний комплекс "Орєшнік". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким, передає УНН.

Що стосується "Орєшніка". Завершується переміщення "Орєшніка" на територію білорусі. Ми розуміємо, де це буде. Де буде розміщено. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу, і зрозуміти, як їм на це реагувати, на мій погляд