Київ та пів України недосяжні для "Орєшніка" з території білорусі - експерти
Київ • УНН
Військові аналітики Defense Express спростовують панічні прогнози щодо швидкого удару "Орєшніком" по Києву з території білорусі. Ракета має мінімальну дальність польоту 700 км, що робить Київ та більшу частину України недосяжними для неї з білоруських полігонів.
Розміщення російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" у білорусі спровокувало хвилю панічних прогнозів щодо надшвидкого удару по Києву. Деякі ресурси поширили інформацію, нібито ракета може долетіти до української столиці за 1 хвилину 41 секунду. Проте військові аналітики Defense Express називають такі розрахунки абсолютною маячнею, що базується на незнанні фізики польоту, пише УНН.
Деталі
Цифри у "111 секунд" з’явилися внаслідок простого ділення відстані на максимальну швидкість ракети (12300 км/год). Такий підхід докорінно хибний, адже балістична ракета рухається не по прямій, а за крутою дугою. Максимальну швидкість вона розвиває лише на короткий момент після розгону, а решту шляху долає за інерцією. Відтак, реальний час польоту значно більший, ніж примітивні математичні прогнози.
Парадокс мінімальної дальності
Найголовнішим фактором, який ігнорують "лякалки", є технічне обмеження ракети. Як і радянський аналог РСД-10 "Піонер", двоступеневий "Орєшнік" має не лише максимальну, а й мінімальну дальність польоту. За даними українських спецслужб, цей поріг становить 700 км.
По Києву "Орєшнік" з території білорусі взагалі влучити не може, бо від найвіддаленішої точки цієї країни до української столиці – 660 км
Чому ракета не може стріляти "під себе"
Конструкція твердопаливних ракет середньої дальності передбачає, що двигуни мають відпрацювати визначений час. Якщо ціль знаходиться ближче ніж за 700 км, ракета просто не зможе побудувати траєкторію для влучання: вона або перелетить об'єкт, або вийде за межі керованого польоту.
Таким чином, попри те, що "Орєшнік" залишається серйозною загрозою для віддалених столиць Європи в разі глобального конфлікту, більша частина України, включно з Києвом, парадоксально перебуває у "мертвій зоні" для запусків із білоруських полігонів.
