Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 6778 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 8290 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 16125 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 15281 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13700 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15559 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12701 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 20309 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 11030 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Публікації
Ексклюзиви
Київ та пів України недосяжні для "Орєшніка" з території білорусі - експерти

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Військові аналітики Defense Express спростовують панічні прогнози щодо швидкого удару "Орєшніком" по Києву з території білорусі. Ракета має мінімальну дальність польоту 700 км, що робить Київ та більшу частину України недосяжними для неї з білоруських полігонів.

Київ та пів України недосяжні для "Орєшніка" з території білорусі - експерти

Розміщення російських балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" у білорусі спровокувало хвилю панічних прогнозів щодо надшвидкого удару по Києву. Деякі ресурси поширили інформацію, нібито ракета може долетіти до української столиці за 1 хвилину 41 секунду. Проте військові аналітики Defense Express називають такі розрахунки абсолютною маячнею, що базується на незнанні фізики польоту, пише УНН.

Деталі

Цифри у "111 секунд" з’явилися внаслідок простого ділення відстані на максимальну швидкість ракети (12300 км/год). Такий підхід докорінно хибний, адже балістична ракета рухається не по прямій, а за крутою дугою. Максимальну швидкість вона розвиває лише на короткий момент після розгону, а решту шляху долає за інерцією. Відтак, реальний час польоту значно більший, ніж примітивні математичні прогнози.

Парадокс мінімальної дальності

Найголовнішим фактором, який ігнорують "лякалки", є технічне обмеження ракети. Як і радянський аналог РСД-10 "Піонер", двоступеневий "Орєшнік" має не лише максимальну, а й мінімальну дальність польоту. За даними українських спецслужб, цей поріг становить 700 км.

По Києву "Орєшнік" з території білорусі взагалі влучити не може, бо від найвіддаленішої точки цієї країни до української столиці – 660 км 

– зазначають експерти.

Чому ракета не може стріляти "під себе"

Конструкція твердопаливних ракет середньої дальності передбачає, що двигуни мають відпрацювати визначений час. Якщо ціль знаходиться ближче ніж за 700 км, ракета просто не зможе побудувати траєкторію для влучання: вона або перелетить об'єкт, або вийде за межі керованого польоту.

Таким чином, попри те, що "Орєшнік" залишається серйозною загрозою для віддалених столиць Європи в разі глобального конфлікту, більша частина України, включно з Києвом, парадоксально перебуває у "мертвій зоні" для запусків із білоруських полігонів.

Україна передала партнерам інформацію, де у білорусі буде розміщений “Орєшнік” - Зеленський19.12.25, 15:21 • 2124 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Білорусь
Європа
Володимир Зеленський
Україна