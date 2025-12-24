"Орешник" в беларуси и состояние российского военного производства: Зеленский заслушал руководителя Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Речь шла о попытках россиян выводить свои энергетические компании из-под действия санкций, размещении на территории беларуси комплексов "Орешник" и состоянии российского военного производства, передает УНН.

Как отметил Президент, доклад Иващенко имел несколько принципиальных направлений.

Первое – это попытки россиян выводить свои энергетические компании из-под действия санкций мира. Привлекаются другие временные владельцы, много фиктивных юридических схем. Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы россии не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям