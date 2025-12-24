$42.100.05
Эксклюзив
13:26 • 1550 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 12925 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 11906 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 15021 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 32297 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48142 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 65264 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 71981 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42148 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 54643 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Погода
−8°
2.2м/с
66%
764мм
Графики отключений электроэнергии
"Орешник" в беларуси и состояние российского военного производства: Зеленский заслушал руководителя Службы внешней разведки

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Президент Зеленский получил доклад от руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко о попытках россиян обойти санкции и размещении комплексов "Орешник" в беларуси. Также речь шла о состоянии российского военного производства и сотрудничестве с китайскими компаниями, предоставляющими данные космической разведки.

"Орешник" в беларуси и состояние российского военного производства: Зеленский заслушал руководителя Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Речь шла о попытках россиян выводить свои энергетические компании из-под действия санкций, размещении на территории беларуси комплексов "Орешник" и состоянии российского военного производства, передает УНН.

Как отметил Президент, доклад Иващенко имел несколько принципиальных направлений.

Первое – это попытки россиян выводить свои энергетические компании из-под действия санкций мира. Привлекаются другие временные владельцы, много фиктивных юридических схем. Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы россии не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям

- сообщил Зеленский.

Второе, по словам Главы государства, - это размещение на территории беларуси комплексов "Орешник". Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах.

Киев и пол-Украины недосягаемы для "Орешника" с территории Беларуси - эксперты

Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов

- подчеркнул Зеленский.

Украина передала партнерам информацию, где в беларуси будет размещен "Орешник" - Зеленский

Третье направление, как сообщил Президент, состояние российского военного производства, сотрудничество с компаниями и субъектами из других стран.

В частности, фиксируем увеличение связей россии с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет россии затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами. Спасибо всем, кто помогает Украине!

- резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
