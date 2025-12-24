"Орешник" в беларуси и состояние российского военного производства: Зеленский заслушал руководителя Службы внешней разведки
Киев • УНН
Президент Зеленский получил доклад от руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко о попытках россиян обойти санкции и размещении комплексов "Орешник" в беларуси. Также речь шла о состоянии российского военного производства и сотрудничестве с китайскими компаниями, предоставляющими данные космической разведки.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Речь шла о попытках россиян выводить свои энергетические компании из-под действия санкций, размещении на территории беларуси комплексов "Орешник" и состоянии российского военного производства, передает УНН.
Как отметил Президент, доклад Иващенко имел несколько принципиальных направлений.
Первое – это попытки россиян выводить свои энергетические компании из-под действия санкций мира. Привлекаются другие временные владельцы, много фиктивных юридических схем. Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы россии не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям
Второе, по словам Главы государства, - это размещение на территории беларуси комплексов "Орешник". Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах.
Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов
Третье направление, как сообщил Президент, состояние российского военного производства, сотрудничество с компаниями и субъектами из других стран.
В частности, фиксируем увеличение связей россии с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет россии затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами. Спасибо всем, кто помогает Украине!